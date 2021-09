Las empresas locales tienen la oportunidad de aumentar sus ingresos y crecer si hacen negocios con las grandes corporaciones y con el gobierno federal. De hecho, en el año 2020 estos adquirieron unos $4,000 millones en bienes y servicios de suplidores minoritarios en la isla, indicó Francisco Cabrera, presidente del Concilio de Desarrollo del Suplidor Minoritario de Puerto Rico (PRMSDC por sus siglas en inglés).

Cabrera explicó que cuando se habla de un suplidor minoritario no se refiere a un pequeño negocio (pyme), sino a cuál es la etnicidad del dueño. Para que se considere minoritario, el 51% o más de los dueños del negocio y de quienes lo manejan en su día a día tienen que ser: hispanos, afroamericanos, asiático-americanos o nativos americanos.

El PRMSDC promueve que más empresas minoritarias puedan venderle al gobierno federal o a las grandes empresas corporativas. El programa se fundó en la isla en 1982, y pertenece a una red de otros 22 concilios en EE.UU. En Puerto Rico lo conforman poco más de 500 suplidores minoritarios y 16 socios corporativos, la gran mayoría de ellos empresas farmacéuticas.

PUBLICIDAD

En promedio, las empresas minoritarias en Puerto Rico tienen, por lo menos, cuatro o cinco años de establecidas, generan $5 millones en ingresos anuales, y el 15% son propiedad de mujeres. Aunque Cabrera no precisó qué proporción de los 515 suplidores logran hacer negocios con el mundo corporativo o el número de empleados promedio de cada suplidor, mencionó que en total, estos suplidores emplean a más de 38,000 personas.

“Son empleos bien remunerados y especializados, y mayormente dan servicio a farmacéuticas”. Agregó que el 40% de los suplidores locales exporta sus servicios a Estados Unidos, así como a farmacéuticas en México y Brasil.

El entrevistado lamentó que haya una brecha enorme entre el negocio que hacen los suplidores no minoritarios y los que sí lo son. Mencionó que para el 2019 el 40% de la población estadounidense era minoritaria, pero solo entre 9% y 10% de las compras que hacían las corporaciones en la nación provenían de suplidores minoritarios. Por cada $10 millones que venden las compañías no minoritarias, las minoritarias apenas venden $4 o $5 millones.

“La meta es cerrar esa brecha e igualar las cifras en 15 a 20 años”, sostuvo Cabrera, quien indicó que las corporaciones se comprometieron hace cuatro a cinco años a destinar cada una $1,000 millones de su presupuesto de compras al sector de suplidores minoritarios, y ya es hora de que empiecen a demostrar qué acciones han tomado para cumplir su compromiso.

Si esa brecha se cierra, pudiera representar $2.6 trillones en ingresos redirigidos a áreas en desventaja económica, que es donde mayormente están los suplidores minoritarios. “El alcance de ese impacto es bien grande”, afirmó Cabrera.

PUBLICIDAD

En cuanto a qué debe hacer un suplidor local que quiera venderle a las grandes corporaciones o al gobierno federal, el entrevistado aconsejó que obtengan la certificación de empresa minoritaria. El proceso es complejo, podría tomar 45 días o más, pues se escudriña, tanto al negocio como a sus propietarios. Pero, ello podría abrirles las puertas a nuevos ingresos. El PRMSDC le ayuda con esa gestión.

Dicha certificación se reuneva anualmente, y su costo fluctúa entre $250 y $500, dependiendo del volumen de ventas anuales. En algunos casos, pudiera ser más, si los ingresos exceden los $10 millones al año.

Evento cumbre

De otro lado, los días 29 y 30 de septiembre el PRMSDC celebrará su evento cumbre anual, el cual debido a la pandemia, será virtual por primera vez. Bajo el lema In this Together, la actividad reunirá a suplidores minoritarios con ejecutivos de compras corporativas de las multinacionales con subcontratos con el gobierno federal y/o programas de diversidad para establecer o fortalecer relaciones de negocios.

Se usará la plataforma vFairs, y los participantes podrán visitar los exhibidores virtuales –habrá unos 40-, e incluso hablar en privado con los representantes de cada exhibidor o llevarse información para evaluarla luego. Se espera la participación de 300 personas al evento, que dará comienzo a la 1:00 p.m. ambos días.

Entre los temas a discutirse figuran: Cómo capitalizar en las oportunidades existentes de fondos federales; Programas e iniciativas que se están trabajando en la industria para construir una sociedad más equitativa; y “Taking the appropriate steps Together”, que aspira crear las bases de trabajo para cerrar la brecha económica, base de la desigualdad social. Este último estará a cargo de Ying McGuire, recién nombrada presidenta y principal oficial ejecutiva del National Minority Supplier Development Council.

PUBLICIDAD

Los interesados en obtener más información o registrarse en el evento, deben acceder a la página https://boe2021.vfairs.com/ o llamar a los números telefónicos 787-705-7756, 627-7272 ext. 922.