El Departamento de Hacienda ha comenzado a enviar a los contribuyentes un mensaje mediante correo electrónico en el que les notifica las declaraciones informativas y las retenciones (W-2) que aparecen registradas a su nombre en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

Este diario ha recibido quejas y preocupaciones de algunos contribuyentes, pues piensan que estos mensajes son un intento de fraude de un tercero que busca acceder a las cuentas SURI.

“Hacienda o alguien les está enviando un código numérico que se supone genera el sistema cuando uno está tratando de entrar a su cuenta, pero la preocupación de los ciudadanos es que no son ellos quienes están tratando de entrar al sistema”, dijo con suspicacia uno de los contribuyentes que recibió la notificación.

“En mi caso, esta mañana encontré un mensaje enviado a la 1:32 am indicando que me estaban enviando los documentos que supuestamente pedí, lo cual es falso, y que los puedo obtener entrando a un link que me envían en el correo electrónico”, agregó preocupado.

PUBLICIDAD

Ángel Pantoja, subsecretario de Hacienda, aclaró que el mensaje es “una acción legítima, y no deben temer porque no se trata de un fraude. Es una herramienta adicional que se le está brindando al contribuyente”.

Hacienda comenzó con esta iniciativa hace una semana y ya ha enviado 900,000 notificaciones. Explicó Pantoja que la razón para lanzar esta acción responde a que en los pasados dos ciclos contributivos los contribuyentes han tenido errores matemáticos, ya sea porque no incluyeron alguna W2 o excluyeron alguna informativa que aparece en SURI.

“Como parte de la digitalización y para minimizar esos errores matemáticos que han habido durante los últimos dos ciclos contributivos creamos esta herramienta adicional”, sostuvo el subsecretario.

Señaló que la mayoría de estos mensajes salen en horario nocturno o de madrugada, pero eso se debe a un “asunto procesal”, y no debe causar preocupación. “Los reintegros, de igual forma, se hacen en corridas nocturnas y de madrugada, para que los bancos los reciban en la mañana de ese siguiente día”, añadió.