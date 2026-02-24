Hacienda desembolsa otros $164 millones en reintegros

El Departamento de Hacienda desembolsó $164 millones en reintegros como parte del ciclo contributivo que comenzó el pasado 9 de febrero.

La agencia informó en comunicado de prensa que estos reintegros corresponden a 75,618 de las planillas radicadas.

“Continuamos agilizando el procesamiento de planillas y el desembolso de reintegros para beneficio de los contribuyentes. En esta ocasión, aprobamos la suma de $164,392,496 correspondiente a 75,618 planillas con reintegros. A la fecha, se han radicado 467,016 planillas de contribución sobre ingresos de individuos desde el inicio del ciclo, el pasado 9 de febrero”, dijo el secretario Pantoja Rodríguez.

El funcionario destacó que, al 24 de febrero, Hacienda ha desembolsado una suma total de $825,270,483 aproximadamente en reintegros, correspondientes a 364,587 planillas reintegradas. “Hemos pagado aproximadamente $190.8 millones más que el año pasado, para esta misma fecha”, dijo.

“Vemos una cantidad significativa de contribuyentes cumpliendo desde temprano en el ciclo contributivo con su responsabilidad y eso es positivo”, dijo. “A los contribuyentes que aún no han radicado, los exhortamos a verificar que tengan todas sus W-2, sus declaraciones informativas, evidencias de deducciones y todos los formularios necesarios para que su planilla se procese sin mayores contratiempos. Recuerden que ciertas informativas tienen hasta el 3 de marzo para radicarse. Recomendamos también revisar el acceso a sus cuentas en SURI, para que todo esté listo al momento de radicar”.

Los contribuyentes asalariados que radiquen a través de SURI tendrán el beneficio de recibir su planilla prepoblada con varios formularios, que incluyen la W-2.

Entre los errores más comunes que pudieran retrasar el procesamiento de las planillas, el funcionario destacó los datos de identificación del contribuyente o de dependientes, tales como el número de Seguro Social. El secretario recomendó a los contribuyentes asegurarse de que tanto el número de Seguro Social como el nombre sea el mismo en todos los documentos, incluyendo sus dependientes.

Otras recomendaciones importantes antes de radicar sus planillas incluyen corroborar número de ruta y cuenta bancaria; en el caso de contribuyentes casados, deben asegurarse de que el nombre y el Seguro Social de cada uno estén correctos y que cada cónyuge rinda su planilla bajo el mismo estado personal.

Los contribuyentes que vayan a reclamar el Crédito de la Oportunidad Americana (COA), deben haber recibido la Declaración Informativa 480.7G e incluir copia del Certificado de Antecedentes Penales.

Por otra parte, los empleados federales deben incluir con su planilla el Formulario W-2 federal como evidencia, independientemente reclamen o no el Crédito por Trabajo.