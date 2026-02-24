Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 10:45 PM
S&P 500
6890.11
0.77%
·
Dow Jones
49174.81
0.76%
·
Nasdaq
22863.68
1.05%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hacienda desembolsa otros $164 millones en reintegros

La agencia informó que estos reintegros corresponden a 75,618 de las planillas radicadas

24 de febrero de 2026 - 5:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento de Hacienda debe remitir los reintegros a los contribuyentes antes del 31 de julio de cada año contributivo para evitar el pago de intereses. (GFR MEDIA)
El Departamento de Hacienda desembolsó $164 millones en reintegros como parte del ciclo contributivo que comenzó el pasado 9 de febrero.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento de Hacienda desembolsó $164 millones en reintegros como parte del ciclo contributivo que comenzó el pasado 9 de febrero.

La agencia informó en comunicado de prensa que estos reintegros corresponden a 75,618 de las planillas radicadas.

“Continuamos agilizando el procesamiento de planillas y el desembolso de reintegros para beneficio de los contribuyentes. En esta ocasión, aprobamos la suma de $164,392,496 correspondiente a 75,618 planillas con reintegros. A la fecha, se han radicado 467,016 planillas de contribución sobre ingresos de individuos desde el inicio del ciclo, el pasado 9 de febrero”, dijo el secretario Pantoja Rodríguez.

El funcionario destacó que, al 24 de febrero, Hacienda ha desembolsado una suma total de $825,270,483 aproximadamente en reintegros, correspondientes a 364,587 planillas reintegradas. “Hemos pagado aproximadamente $190.8 millones más que el año pasado, para esta misma fecha”, dijo.

“Vemos una cantidad significativa de contribuyentes cumpliendo desde temprano en el ciclo contributivo con su responsabilidad y eso es positivo”, dijo. “A los contribuyentes que aún no han radicado, los exhortamos a verificar que tengan todas sus W-2, sus declaraciones informativas, evidencias de deducciones y todos los formularios necesarios para que su planilla se procese sin mayores contratiempos. Recuerden que ciertas informativas tienen hasta el 3 de marzo para radicarse. Recomendamos también revisar el acceso a sus cuentas en SURI, para que todo esté listo al momento de radicar”.

Los contribuyentes asalariados que radiquen a través de SURI tendrán el beneficio de recibir su planilla prepoblada con varios formularios, que incluyen la W-2.

Entre los errores más comunes que pudieran retrasar el procesamiento de las planillas, el funcionario destacó los datos de identificación del contribuyente o de dependientes, tales como el número de Seguro Social. El secretario recomendó a los contribuyentes asegurarse de que tanto el número de Seguro Social como el nombre sea el mismo en todos los documentos, incluyendo sus dependientes.

Otras recomendaciones importantes antes de radicar sus planillas incluyen corroborar número de ruta y cuenta bancaria; en el caso de contribuyentes casados, deben asegurarse de que el nombre y el Seguro Social de cada uno estén correctos y que cada cónyuge rinda su planilla bajo el mismo estado personal.

Los contribuyentes que vayan a reclamar el Crédito de la Oportunidad Americana (COA), deben haber recibido la Declaración Informativa 480.7G e incluir copia del Certificado de Antecedentes Penales.

Por otra parte, los empleados federales deben incluir con su planilla el Formulario W-2 federal como evidencia, independientemente reclamen o no el Crédito por Trabajo.

La agencia todavía no ha ofrecido información sobre la apertura de los Centros de Preparación y Radicación de Planillas Electrónicas. Según dijeron en comunicado, próximamente darán las fechas de apertura de estos centros, que atenderán contribuyentes asalariados y pensionados que necesiten asistencia. Estarán ubicados en Plaza Las Américas, Plaza del Caribe y en el Mayagüez Mall. Otros servicios de asistencia para la preparación y radicación de la planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos se estarán anunciado en las redes sociales oficiales del Departamento.

Tags
Departamento de HaciendaReintegros
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: