“El poder adquisitivo de las personas va a mejorar dramáticamente en las próximas semanas”, afirmó el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, luego de anunciar que su agencia comenzó a desembolsar hoy el pago de impacto económico de $1,400 por individuo.

El gobernador Pedro Pierluisi informó que “tan pronto como hoy (ayer) se aprobó el primer envío de $401,952,600 a 199,376 familias que verán el dinero reflejado en sus cuentas durante los próximos días. Estamos consientes de la necesidad que tienen muchas familias y queremos que reciban la ayuda económica lo más pronto posible. Este proceso continuará durante las próximas semanas”.

La entrega del dinero empezó luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés) aprobaran hoy el plan de distribución que el Departamento de Hacienda presentó. En los territorios de Estados Unidos, son los gobiernos estatales los que están a cargo de distribuir el pago federal de $1,400 a sus residentes, luego de que fuese aprobado como parte del paquete de estímulo económico de la administración del presidente estadounidense Joe Biden.

Según Parés, el Departamento del Tesoro federal aprobó el plan de distribución de Hacienda “a tan solo 32 días de haberse convertido en ley este estímulo”.

Por su parte, Pierluisi destacó que este será el plan de distribución de ayuda económica de mayor envergadura que va a realizar el gobierno a través de Hacienda, que ya distribuyó la primera ronda de $1,200 en mayo de 2020 y la segunda ronda de $600, en enero pasado.

A su salida de una reunión en La Fortaleza con Pierluisi, el secretario de Hacienda le anticipó a la prensa que las primeras en recibir el nuevo estímulo económico federal serán unas 900,000 familias que radicaron sus planillas de contribución sobre ingresos para los años contributivos 2020 y 2019, seguidos por los que solicitaron los pagos anteriores a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI). El pago que se comenzó a distribuir hoy es el tercer estímulo económico federal que se ha desembolsado a individuos desde que inició la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020.

“Con sentido de urgencia hemos trabajado para que en las próximas 24 horas miles de puertorriqueños comiencen a ver reflejados los balances en sus cuentas de banco. Las nóminas serán recurrentes y continuas”, aseguró Parés.

Informó que en esta ocasión se distribuirán $3,500 millones a 2.6 millones de residentes en Puerto Rico.

Los individuos que tuvieron ingresos anuales de hasta $75,000 en los años 2020 o 2019 recibirán el cheque de $1,400. El pago se reducirá a partir de los $75,000 hasta desaparecer en el caso de los que tienen ingresos de $80,000 o más.

Asimismo, las parejas que rinden la planilla en conjunto y tienen ingresos de hasta $150,000 recibirán pagos de $2,800, pero la cantidad se reducirá a partir de los $150,000 hasta llegar a cero para los que tienen un ingreso superior a $160,000.

A diferencia de estímulos federales anteriores, para este nuevo pago de impacto económico se ampliaron los parámetros para incluir a más dependientes. “El tercer pago de estímulo no está restringido a niños menores de 17 años. Las familias elegibles recibirán un pago basado en todos sus dependientes calificados reclamados a su declaración (de impuestos), incluidos parientes mayores como estudiantes universitarios, adultos con discapacidades, padres y abuelos”, informó el IRS en un comunicado.

“Estimamos que la distribución de la mayor parte de los fondos tomará cinco semanas”, sostuvo Parés. La fecha límite para completar los desembolsos es el 31 de diciembre de 2021.

Parés recomendó a los ciudadanos a mantenerse atentos a las redes sociales y a la página oficial de Hacienda para conocer de primera mano cómo fluye la distribución de los fondos. Recordó que la agencia no realizará llamadas, no enviará textos, ni se comunicará para solicitar información personal o bancaria por otra vía que no sea a través de SURI.