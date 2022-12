El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González, confirmó hoy que el Servicio de Aduana federal y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos encontraron plagas en varios vagones que ahora tendrán que ser fumigados antes de llegar a los puntos de venta.

“Ayer (jueves) nos enviaron una lista de contenedores que debíamos fumigar. Se movieron unos 10 a las instalaciones de Caribbean Produce (Caribbean Produce Exchange) que nos está haciendo casi el favor porque es donde único hay facilidades para poner estos contenedores”, explicó al agregar que las cosechas que llegaron a la isla tienen una plaga. “Esto no es nada anormal, pasa todos los días. En el primer embarque tuvimos que fumigar diez de los primeros 33 contenedores. Ahora, hasta ahora hay diez en proceso de fumigación y tenemos 20 más que hay que fumigar”.

Según dijo, luego de que se fumiga este producto, es preciso esperar 24 horas.

“Mañana (sábado) tenemos vagones que se van a sacar y entregar a los agricultores y alrededor de las 3 p.m. a 4 p.m. de mañana (sábado) salen seis o siete más a ser entregados”, expresó. “Hoy (viernes) estamos sacando vagones que no hubo que fumigar. Del embarque de 62 vagones, hay 22 vagones que ya fueron entregados”.

Su expectativa es que la totalidad de este cargamento con guineos verdes esté liberada antes del lunes

Insistió en que el producto es seguro para el consumo y que se trata de una fumigación usual para estas cosechas.

“Es una fumigación aceptada y aprobada por todas las agencias, incluyendo FDA y la EPA con un producto que es el que se utiliza en alimentos. Esto pasa todos los días”, sentenció.

José Fabre, presidente de la Asociación de Productores de Banano, dijo por su parte que estos retrasos han afectado a los agricultores de plátano y guineo que vieron sus cosechas en el suelo luego del huracán Fiona.

“La industria está sufriendo grandemente. La industria se está viendo totalmente afectada por estas situaciones muy graves. De no haber un cambio en los próximos días, hay fincas que van a tener que despedir empleados”, expresó Fabre. “La finca no produce. Lo único que tenemos es el ingreso generado por la venta de la importación, pero si no tenemos producto, ¿qué vamos a vender?”.