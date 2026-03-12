Irán ataca buques comerciales en el Estrecho de Ormuz y el petróleo supera los $100

El precio del crudo Brent, el estándar internacional, volvió a dispararse por encima de los $100 luego de que Irán atacara varios buques en el Estrecho de Ormuz, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no muestra signos de desaceleración.

Este miércoles Irán atacó al menos tres barcos comerciales cerca de la importante vía de paso marítimo y el puerto de Basora en Irak, intensificando su estrategia de presionar a Estados Unidos mediante el estrangulamiento de la región del Golfo Pérsico, rica en petróleo, para amenazar la estabilidad económica mundial.

Según el Pentágono, la primera semana de guerra ha costado $11,300 millones de dólares a los estadounidenses.

Jameneí: el Estrecho continuará cerrado

Mientras, este jueves, en su primera alocución luego de ser seleccionado como nuevo líder supremo de Irán el pasado sábado, Motjabá Jameneí, reiteró que el Estrecho de Ormuz se mantendrá cerrado y que vengará a los iraníes que han muerto desde que Estados Unidos e Israel atacaron al país árabe el pasado 28 de febrero.

Jameneí dijo que el cierre de la vía marítima por la que se desplaza una quinta parte de la producción petrolera del mundo, un volumen que se dirige principalmente a Asia, es una medida de presión y que continuará atacando a sus vecinos árabes del Golfo Pérsico.

El líder de la República Islámica también hizo un llamado a los países del Golfo para que “clausuren” las bases de Estados Unidos, calificando la protección prometida por los estadounidenses como “nada más que una mentira”.

Jameneí no apareció ante las cámaras. La inteligencia israelí estima que probablemente resultó herido en la salva inicial de la guerra, ataque en el que también murieron la esposa del nuevo líder iraní, una de sus hermanas, su sobrina y su padre, el anterior líder supremo, el Ayatolá Alí Jameneí.

Los incesantes ataques iraníes contra el tráfico marítimo cerca del Estrecho de Ormuz y contra la infraestructura energética en el Golfo Pérsico también han enviado los principales índices bursátiles estadounidense a la baja.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido “terminar el trabajo”, a pesar de afirmar que Irán está “virtualmente destruido”. Más temprano esta semana, instó a las compañías marítimas comerciales a continuar desplazando sus navíos por la zona de guerra.

Empero, el secretario de Energía, Chris Wright, declaró en CNBC que la Marina de Guerra estadounidense aún no está preparada para escoltar petroleros por la vía marítima.

“Simplemente no estamos listos”, afirmó, señalando que el enfoque actual es destruir la capacidad ofensiva iraní.

Un tanquero petrolero arde tras un ataque iraní en la zona de transferencia de combustible en el puerto de Khor al-Zubair cerca de Basra, Irak en la noche del miércoles, 11 de marzo de 2026. (The Associated Press)

Japón y Reino Unido

Tras los ataques iraníes, el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, declaró ante los periodistas que el gobierno japonés está prestando “seria atención a la situación que rodea al Estrecho de Ormuz”.

La compañía Mitsui O.S.K. Lines confirmó el jueves que el One Majesty, un buque portacontenedores de bandera japonesa, sufrió daños en su popa el día anterior mientras estaba anclado en el Golfo Pérsico; no obstante, todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y el barco no presentó incendios, inundaciones ni fugas de petróleo.