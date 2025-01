“A nivel del Congreso no se favorece la aprobación del Impuesto Mínimo Global, y lo digo para que sepan que, a nivel de los Estados Unidos, eso no es política pública, hay que ver cuál va a ser finalmente la movida del presidente (Donald) Trump para manejar esto” , dijo González.

En tanto, Estados Unidos no contempla legislación para incluir el impuesto, puesto que las tasas contributivas que pagan los industriales en la nación rondan el 21%, por lo que implementar el IMG del 15% representaría pérdidas en los recaudos federales.

Sin embargo, el que el gobierno estadounidense no implemente un marco legal que reconozca el tributo no impide que en Puerto Rico no se pueda legislar.