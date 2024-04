Jenniffer González propone revisar la antigua Ley 22 para beneficiar al empresario local

“Creo que, si bien funcionó, la ley debe revisarse en términos de qué incentivos tú le das al empresario local, que hace igual inversión o tiene cantidad de empleados similares y no recibe un beneficio contributivo atractivo para permanecer sin negocio en la isla”, afirmó a preguntas de la prensa. “He tenido múltiples reuniones con el sector privado; se pueden hacer cambios para equiparar, en alguna forma, al (inversionista) local en términos de recibir beneficios”.

“Creo que debe haber una mayor fiscalización de estos decretos contributivos. La realidad es que muy poco se conoce de las investigaciones, supervisión y fiscalización que se le hace a personas que tienen este beneficio contributivo”, manifestó. “Yo no voy a demonizarlo porque muchas son personas que han colaborado e invertido en la isla en organizaciones sin fines de lucro y son ciudadanos de bien y orden, pero creo que debe haber un ente que mantenga una fiscalización, no solo el Departamento de Desarrollo Económico (y Comercio)”.

Las leyes 20 y 22 se aprobaron en 2012 bajo la gobernación de Luis Fortuño y cuando González presidía la Cámara. Estos decretos, al igual que el resto, se unieron luego bajo la Ley 60. Puerto Rico no fue el único país que echó mano de esta idea para lograr inversiones. Una historia publicada por The New York Times a principios de mes resume las iniciativas incoadas en países europeos para lograr capturar estas inversiones, sin dejar de un lado el efecto que han tenido en asuntos como la falta de acceso a la vivienda por el aumento en costos, un tema que también se ha discutido ampliamente en Puerto Rico.