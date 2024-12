Junta de Supervisión Fiscal señala deficiencias en Ley 182 y asegura que es “inconsistente” con el plan fiscal

“Aunque la Junta de Supervisión Fiscal considera encomiables los propósitos expuestos en la Ley 182... esta (medida) no es consistente con el Plan Fiscal Certificado de 2024 para Puerto Rico, ya que establece incentivos fiscales con considerables pérdidas estimadas sin incluir medidas para compensarlas. Además, la Ley no está diseñada ni estructurada para cumplir efectivamente con sus objetivos declarados ”, indicó Mujica en una carta enviada el 27 de diciembre a Omar Marrero , director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“ La Ley no incluye medidas para compensar esta pérdida de fondos . Por lo tanto, la Ley 182 viola el requisito del Plan Fiscal de que los cambios en la política contributiva deben realizarse de manera neutral en términos de ingresos o de forma fiscalmente responsable a largo plazo, y socava o derrota los propósitos de Promesa, incluyendo asegurar la responsabilidad fiscal”, comunicó Mujica.

No obstante, la OPAL determinó que no se puede precisar el impacto fiscal, porque que se carece de suficiente información.

“Las limitaciones de información y la complejidad de determinar la inversión elegible en proyectos de vivienda en centros urbanos, al momento, no se puede determinar el efecto fiscal en el Fondo General ni en los municipios ”, lee el documento firmado por Luis Cruz Batista, director ejecutivo de la OPAL.

Presidente de la Cámara ve “positiva” la carta de la Junta

“ Todos nosotros sabíamos de antemano que tenía unos ajustes que había que hacerle a la misma. Nosotros lo teníamos como uno de los temas a considerar en la extraordinaria y no se dio. Así que debe ser una de las prioridades para el principio del cuatrienio de la próxima administración”, dijo Hernández, quien recibió copia de la carta.

Pierluisi buscaba enmendar la ley, según Marrero

“Sin embargo, esa medida no fue aprobada”, indicó Marrero en declaraciones escritas enviadas a este medio.

Entre los comentarios se destaca que la Ley 182-2024 “no define adecuadamente ni identifica la ‘clase profesional en crecimiento’ que pretende beneficiar”, no incluye un requisito garantice la residencia apersonas de Puerto Rico y no limita el número de veces que una propiedad existente puede beneficiarse de los incentivos contributivos.