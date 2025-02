“En conclusión, expandir el número de estos terminales en las agencias hípicas más exitosas tendría el efecto de aumentar la canibalización de los ingresos, resultando en un declive de los ingresos para el gobierno y el Plan de Retiro de la Policía. Por lo tanto, la regulación propuesta no puede ser aprobada ni implementada”, reza la carta de seis páginas enviada a Juan C. Santaella Marchán, director interino de la Comisión de Juegos de Puerto Rico.

Desde octubre, la Comisión de Juegos había anunciado los planes de cambiar el Reglamento Hípico sobre Sistemas de Videojuego luego de que la empresa Light & Wonder sometiera una petición para enmendar el reglamento y cambiar la cantidad de superagencias hípicas permitidas en Puerto Rico. Light & Wonder, según publicó entonces El Nuevo Día, bajo el nombre de Scientific Games, eran los operadores de estos sistemas para el Hipódromo Camarero. Como había adelantado este rotativo, actualmente en las agencias hípicas hay 3,400 máquinas de videojuego operadas por Light & Wonder. En total hay 387 agencias hípicas en Puerto Rico y el plan era agregar 1,600 máquinas al sistema.