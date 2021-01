La Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico (CCOPR) se une al coro de voces del sector privado que, aunque favorece un alza, solicita que antes de cualquier aprobación, se analice la situación eocnómica de Puerto Rico para determinar el monto del posible aumento y cómo se haría.

“Si bien es cierto que el anunciado aumento aplicará a trabajadores del gobierno federal, reconocemos que por 11 años el trabajador puertorriqueño es remunerado a razón de $7.25 por hora trabajada y que se debe evaluar el hacerle justicia salarial”, expresó en declaraciones escritas Waleska Sánchez de Gutiérrez, presidenta de la CCOPR.

“No obstante, se ha comenzado a escuchar sobre la posibilidad de replicar el mismo a todos los niveles y no se escucha sobre la necesidad de hacer un análisis ponderado del escenario económico local, antes de proceder. Atender el tema del aumento al salario mínimo federal en este momento histórico que nos ha tocado vivir y sin considerar la situación económica del país está a destiempo”, manifestó.

Señaló que en estos momentos urge atender cómo salvar las operaciones de miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) que luchan por sobrevivir, para evitar así el colapso total de la economía, al tiempo que se analiza concienzudamente el aumento al salario mínimo federal.

“Aumentar el salario mínimo federal en estos momentos representaría la desaparición de cientos de pequeñas y medianas empresas que no poseen la capacidad para absorber el incremento, reducción de horas, así como despidos de empleados aumentando la tasa de desempleo. No considerar el efecto total a toda la población, no sería responsable. Ejemplo de ello es el significativo impacto al costo de bienes y servicios, perjudicando al sector de pensionados y retirados, que componen una enorme mayoría de la población”, sostuvo Sánchez de Gutiérrez.

La CCOPR propone que el gobierno atienda el tema del salario mínimo, creando un comité que agrupe representantes del sector empresarial y del gobierno para que desarrollen un plan viable sobre cómo dar un aumento razonable, de manera escalonada, que pueda implementarse cuando se supere la crisis de la pandemia.