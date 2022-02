El conflicto entre Rusia y Ucrania impactará a muchos países, incluyendo Puerto Rico, que verá subir el precio de los combustibles aún más, amenazando así una posible recuperación económica.

Tras los primeros ataques de Rusia a Ucrania ayer en la madrugada, el precio del crudo comenzó a subir y llegó a rozar los $100 el barril. Al final de las operaciones del mercado, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró en $92.81.

Para evitar la especulación y mantener cierta estabilidad en las fluctuaciones de precios, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitió una orden de congelación en los márgenes de ganancia bruta de mayoristas, distribuidores y detallistas de gasolina, diesel y gas licuado.

La orden 2022-003 entró en vigor hoy, jueves, a las 11:30 a.m. y estará vigente hasta el lunes, 7 de marzo de 2022. La orden establece que ningún detallista podrá tener un margen de ganancia bruta mayor a 20 centavos por galón a nivel del detallista, equivalente a 5.283 centavos por litro para el autoservicio (“self serve”) y 25 centavos por galón a la gasolina vendida a nivel detallista, equivalente a 6.604 centavos por litro en bombas de servicio completo.

Los detallistas de gasolina que tengan un margen de ganancia más alto al momento de esta orden, deben reducirlo. Los que incumplan se exponen a multas de $10,000 por cada violación.

No obstante, el secretario del DACO, Edan Rivera, advirtió que, pese a esta orden de congelación de ganancias, los precios de los combustibles seguirán al alza en los próximos días.

“El DACO está tomando las medidas preventivas para que no haya aumentos desmedidos. No hay razón alguna para alarmarse ni para tomar decisiones apresuradas. Sí, van a haber aumentos en estos productos, pero el DACO procurará que se den de manera ordenada y que no sean mayor a los aumentos del mercado internacional”, sostuvo el secretario.

Aseguró que en Puerto Rico hay suficiente cantidad de combustible almacenado, por lo que no hay razón para que los consumidores deban alarmarse. En el caso de la gasolina regular, el inventario promedio es de 65 días, en premium hay 60 días, diesel hay para 44 días, y el gas licuado da para 144 días.

Todos los márgenes de ganancia de los mayoristas/distribuidores y de los detallistas de combustible se congelaron a la ganancia que tenían en ese momento.

Pero solo en el margen de los detallistas de gasolina el DACO impuso un tope, que es de 20 centavos por galón en las bombas de autoservicio (“self serve”).

El precio de la gasolina regular fluctuaba el jueves entre los 94.7 y 97.7 centavos el litro. Mientras, la premium superaba el dólar y el diesel estaba entre 89.7 y 93.7 centavos.

Para hoy se espera que los mayoristas suban el precio de venta a los detallistas.

Opuestos los detallistas al DACO

Esdras Vélez, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), discrepó de la decisión del secretario del DACO de obligar a las estaciones que operan con una ganancia mayor de 20 centavos por galón a reducirla.

“Lo más justo y sensato que debió haber hecho fue congelar el margen de ganancias que cada cual tenía en ese momento. Siempre nos ven a los detallistas como los malos. El secretario está haciendo un cambio en el mercado. Es bien fácil decir que, como son pocos esos detallistas, vamos a sacrificarlos, sean 10, 20 o 40″, expresó Vélez, quien no pudo precisar cuántas estaciones operan con una ganancia por encima de los 20 centavos el galón.

El líder de los detallistas dijo que solicitó una reunión con el secretario del DACO para pedirle que reconsidere la orden.

Mientras, Carlos Crespo, expresidente de la ADG, indicó que los detallistas cuya ganancia supera los 20 centavos por galón son los que venden poco galonaje. Estimó que esas estaciones venden menos de 30,000 galones al mes, una cantidad muy por debajo de entre los 60,000 y 70,000 galones al mes, que generan, en promedio, las estaciones en Puerto Rico.

De otra parte, Carlos Declet, de Santurce Gas, opinó que no ameritaba imponer una orden de congelación al sector de gas licuado, ya que, según él, “la competencia en la industria del gas es tan fuerte que se autorregula”.

Al presente, el precio de un cilindro de gas de 100 libras oscila entre $90 y $110, y se espera que siga subiendo en los próximos días. “Ese precio es de lo más alto que hemos visto en mucho tiempo y se aproximan más aumentos en marzo”.

La orden 2022-003 es de carácter temporero, pero el titular del DACO dijo que pudiera extenderla, si la situación en los mercados internacionales no se estabiliza en los próximos días.

La agencia monitorea también el comportamiento de precios de unos 50 productos de primera necesidad. Rivera no descartó ordenar una congelación de precios, si percibe una subida agresiva y sin justificación en algún artículo.

Para el economista José Joaquín Villamil, de la firma Estudios Técnicos, lo que podemos esperar es que “esos aumentos se acelerarán en las próximas semanas”, y dijo que el alza no solo será en los combustibles como petróleo y gas natural, sino también en el aluminio y el acero, como se viene viendo desde hace semanas.

“Más allá del impacto en precios, podemos esperar disloques en las cadenas de abasto en general y escasez de algunos productos. Una consecuencia de la invasión de Ucrania es que ha puesto de manifiesto el que Estados Unidos ya no tiene la influencia que tuvo en cuestiones globales. Las sanciones que ha impuesto a Rusia tienen mucha menos importancia al existir China –con la que Rusia ha hecho varios acuerdos recientes de colaboración– que representa un mercado extraordinario para las exportaciones de Rusia”, dijo Villamil, quien indicó que el gas natural que se dirigía a Europa ahora se exportará a China.

“Puerto Rico tiene que estar atento a lo que ocurre a nivel global… enfocarnos únicamente en 100 x 35 y en lo que ocurra en Washington, DC no es suficiente y puede conducir a serios errores en la manera como vemos nuestras perspectivas económicas”, advirtió el economista.