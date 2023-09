Los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JFS) se sentaron a la mesa hoy, martes, confiados en que el nuevo Plan de Ajuste para la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE) será aprobado por los acreedores.

De acuerdo con el presidente de la JSF, David Skeel, el PDA-AEE enmendado y radicado el pasado mes de agosto, cuenta con el respaldo de un 43% de los acreedores y aseguró que lograrán el aval de la mayoría de ellos para su aprobación.

“Estamos confiados de que este plan será confirmado. Tiene un respaldo significativo de acreedores. Tiene el respaldo de un 43% de todos los acreedores de Prepa (AEE)”, expresó Skeel. “Hay mucho apoyo (de grupos de bonistas) detrás de este proyecto”, reiteró el ejecutivo, quien detalló que se requiere el respaldo de dos terceras partes de los grupos de acreedores.

Con el nuevo plan propuesto se recortaría en un 80% la deuda de la corporación pública, lo que se traduciría en una reducción en las obligaciones de la AEE de unos $10,000 millones a unos $2,500 millones. Esto escudado bajo la determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain, quien concluyó que los bonistas tienen derecho a cobrar un estimado de $2,388 millones.

Incluye aumento de 5% en la factura mensual de los abonados

Además, de aprobarse el PDA-AEE, se aplicaría, por 30 años, un cargo heredado en la factura de electricidad que incluye un aumento de 5% en la factura mensual de los abonados residenciales, lo que equivale a un promedio de $8.71 adicionales, según datos compartidos por Robert F. Mujica, presidente de la JSF. A su vez, se asumiría un cargo fijo de $1 al mes para ciertos abonados residenciales.

Mientras que en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), el presidente del organismo destacó que el aumento mensual promedia los $35.53 mensuales.

“La Junta no puede proteger completamente a los residentes y negocios de que se aumenten las tarifas, no es legalmente posible. No podemos borrar la deuda de Prepa (AEE) completamente, tenemos que pagar a los acreedores al menos una parte, esa es la ley”, expresó Mujica, quien a preguntas de la prensa mencionó que no se puede reducir más esa cantidad.

En tanto, contrastó el aumento en las tarifas de los abonados con la cantidad que se tendría que incrementar si se asume la totalidad de la deuda, la cual ascendería a $50 para clientes residenciales y $132 para las pymes, indicó.

Además, Mujica coincidió con el presidente del organismo y se mostró esperanzado de que más acreedores se unan a respaldar el plan.

“El apoyo de los acreedores es un factor importante para obtener la confirmación de la corte para el plan. Debajo de la sombrilla de mediación, un grupo de acreedores se nos acercó una propuesta realista para un acuerdo. Nos llevó a un Plan de Ajuste justo y consensuado. Entendemos que los términos van a ser difíciles para algunos acreedores, pero esperamos que más se unan al cuerdo”, expresó Mujica en la reunión pública de la JFS.

Gobernardor advierte que habrá desconexión masiva

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi advirtió al organismo federal que, si se concreta un aumento significativo en la factura de los abonados, provocaría una desconexión masiva del sistema eléctrico de la isla, lo que “afectaría los ingresos que deberían ser, en parte, usados para repagar la deuda (de la AEE)”, dijo el principal ejecutivo a los miembros de la JSF.

“Estamos pagando mucho por la electricidad en Puerto Rico. Puerto Rico no es competitivo”, señaló el gobernador.

Atrasados los contratos de energía renovable

Entretanto, Mujica explicó que la implementación de los 18 acuerdos para proyectos de energía renovables –que fueron aprobados en marzo de 2022- se atrasó, dado que siete de ellos fueron rechazados por la AEE y los 11 restantes tuvieron que ser enmendados por ajustes de inflación.

“La Junta ha estado evaluando diligentemente los acuerdos enmendados y vamos a concluir nuestra revisión luego en esta semana”, subrayó Mujica.