Al examinar lo que sería el segundo ejercicio presupuestario de Puerto Rico desde de la reestructuración de la deuda del gobierno central, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluyó que el presupuesto recomendado por la administración de Pedro Pierluisi es contrario a la ley federal Promesa y optó por hacer ajustes al mismo y requerir la adopción de nuevos controles de cara al próximo 1 de julio.

En una carta de 29 páginas, la JSF accedió a aumentos presupuestarios a ciertas agencias para financiar iniciativas particulares de prevención dirigidas a menores de edad, recursos adicionales para pagar por el combustible que utilizan vehículos del gobierno ante el alza en los precios del crudo, el reclutamiento de bomberos e incluso, para aportar más fondos al fideicomiso de pensiones.

Pero a su vez, la JSF otorgó menos fondos de los solicitados por la administración Pierluisi o rechazó asignaciones adicionales a la Universidad de Puerto Rico, al programa de Salud Correccional, al Departamento de Recursos Naturales para pagar la contratación de salvavidas, a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington -que solicitaba fondos adicionales para la delegación que busca la anexión de la isla y el arrendamiento de espacio-, así como al Instituto de Ciencias Forenses, entre otros.

En el agregado, la JSF buscó conciliar una brecha de $100 millones entre los objetivos de recaudos establecidos por ese organismo y la propuesta presupuestaria de Pierluisi.

Al objetar los aumentos presupuestarios reclamados por Pierluisi, la JSF indicó que, en algunos casos, el Ejecutivo hacía un ejercicio de doble conteo; en otros, utilizaba fondos federales asignados a través de Medicare que no serían recurrentes; y, en otras instancias, porque la agencia no justificó el pedido de manera contundente o no efectuó los ahorros que hubieran servido para cubrir las iniciativas propuestas.

Como resultado, los cambios efectuados por la JSF dejarían el presupuesto del gobierno con cargo al Fondo General y por concepto de leyes especiales para el año fiscal 2023 en el orden de $12,473 millones.

En esa cifra, la JSF contempla unos $168 millones en honorarios correspondientes al proceso de Título III todavía en curso o relacionados con la implementación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.

También, se incluyen unos $191 millones para cubrir los aumentos salariales aprobados a diversos empleados públicos, incluyendo educadores y personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Mientras la JSF hizo ajustes presupuestarios en prácticamente el centenar de agencias que integran el gobierno central, el organismo también requirió al gobierno de Pierluisi que, a la hora de presentar las resoluciones de presupuesto a la Legislatura, el lenguaje del presupuesto incluya diversas disposiciones dirigidas a mantener el dinero que entre al fisco en las cuentas del Departamento de Hacienda y a la creación de una reserva presupuestaria de 2.5% que mantendrá la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y que solo se liberaría bajo ciertas condiciones.

“Si los recaudos actuales del Fondo General por los primeros ocho meses del año fiscal 2023 fallan en alcanzar la proyección de recaudos para ese período, la cantidad del porciento retenido de cada asignación que puede ser gravada y desembolsada se reducirá de manera proporcional a la varianza negativa en el presupuesto entre los ingresos proyectados y reales al Fondo General”, reza la carta suscrita por el presidente de la JSF, David Skeel, y en la que se exime de la reserva presupuestaria a agencias como el Departamento de Seguridad Pública, dependencias vinculadas al sector de salud, así como el sistema PayGo que cubre las pensiones del sector público.

La notificación de violación por parte del gobierno constituye uno de los pasos que la JSF debe seguir según en el proceso de aprobación presupuestario provisto en la ley federal Promesa.

Según el estatuto federal, el gobierno tiene la oportunidad de corregir el presupuesto para reflejar los cambios efectuados por la JSF y dar paso al proceso de aprobación en la Legislatura. Si el Ejecutivo y la Legislatura no producen un presupuesto a satisfacción del organismo, este podrá certificar el programa de ingresos y gastos que entienda adecuado.

Como en años anteriores, el lenguaje de la resolución de presupuesto debe establecer que las asignaciones presupuestarias no utilizadas en un año fiscal tendrán que eliminarse, salvo que se trate de dinero para obras permanentes ya comprometido antes del 30 de junio, entre otros criterios.

De igual forma, la JSF requirió a la administración Pierluisi incluir las condiciones bajo las cuales se accedería a la Reserva de Emergencia, una partida que el Ejecutivo ha buscado utilizar –aunque sin éxito– desde principios de año ante el impacto adverso de la guerra en Ucrania en los precios del crudo y requirió la presentación de múltiples planes de cumplimiento en agencias como el Departamento de Educación y la implementación de un plan para que el gobierno cumpla con la obtención de seguros de propiedad e inundación.