Sin crear expectativas en torno a la posibilidad de conseguir un acuerdo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha solicitado a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que otorgue más tiempo al Equipo de Mediadores que trabaja con la reestructuración financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En un pedido urgente radicado este viernes, la JSF indicó a la jueza a cargo de los casos de Título III que el plazo adicional permitirá a las partes continuar negociando sin necesidad de activar los litigios en el tintero y por ende, ahorrando los costos que requerirían tales procedimientos.

“Respetuosamente, la (JSF) solicita al tribunal extender la fecha de terminación y la fecha límite para el curso de acción a seguir hasta el 1 de agosto de 2022″, reza la moción del organismo y a la que Swain dio curso inmediato.

Según el recurso radicado por la JSF, al momento en que se radicó la moción no había certeza del saldo que dejaría el proceso de mediación, pero ante el hecho de que un Plan de Ajuste (PDA) debe ser confirmable sobre cualquier objeción que pueda radicarse, las partes deberían tener la oportunidad de continuar las negociaciones sin “la distracción” que supondría litigar las controversias de derecho en torno a la deuda de la AEE.

Es la segunda vez que la JSF y los jueces designados por Swain para encontrar una resolución a la quiebra de la AEE solicitan tiempo adicional. El pasado 26 de mayo, Swain acogió un primer pedido que extendió el proceso de negociación hasta el próximo 1 de julio.

La JSF explicó a Swain que si bien “no se ha alcanzado una resolución a la fecha” y es “prematuro” saber si el proceso de mediación será parcial o totalmente exitoso o fracasará, las conversaciones entre las partes han sido “de buena fe”.

La moción de la JSF refrendó el pedido de tiempo adicional que el pasado jueves, cerca de las seis de la tarde, hicieron los jueces de quiebra Shelley C. Chapman, Brendan L. Shannon y Robert D. Drain, quienes desde abril pasado, intentan convencer a los 9 acreedores principales de la AEE reconocidos por el tribunal para que lleguen a un entendido.

“El Equipo de Mediación ha determinado que sería beneficioso para el proceso de mediación continuar facilitando las negociaciones entre las partes en mediación”, reza la notificación de los jueces a la jueza Swain.

De acuerdo con la moción de la JSF, desde que el pasado 8 de abril, Swain ordenó que los acreedores de la AEE se sentaran en la mesa de negociación, ha habido “numerosas” sesiones de mediación.

“La mediación permanece en curso a medida que las partes continúan involucradas de manera constructiva para determinar si un plan (de ajuste) consensuado es alcanzable”, reza la moción de la JSF.

La JSF pidió otro mes para continuar con las negociaciones señalando que tenía el apoyo de cinco de los grupos sentados a la mesa, entiéndase el gobierno, el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) y las aseguradoras municipales National Public Finance Guarantee y Assured Guaranty, así como los prestamistas de las líneas de crédito para la compra de combustible.

Empero, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) objeta que se conceda tiempo adicional sin que ventilen en el tribunal las controversias legales que impiden fraguar un acuerdo. En tanto, Syncora Guarantee, Inc., la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y el Sistema de Retiro de la AEE no habían expresado su posición al momento de la radicación de la moción.

Antes de decidir si concederá tiempo adicional, Swain ordenó que las partes interesadas presenten sus argumentos en o antes de mañana, 26 de junio. La JSF tendría un día adicional para presentar su réplica.

Al tiempo en que los jueces solicitaron más tiempo al tribunal, tal como anticipó El Nuevo Día, la jueza Swain autorizó la contratación de Moelis & Company LLC como asesor financiero del Equipo de Mediación de la AEE.