El fin del endurecimiento de la política monetaria implementada por el Banco de la Reserva Federal (Fed) podría estar llegando a su fin. Ello, porque, en sus proyecciones, los gobernadores del banco central estadounidense contemplan una reducción escalonada en la tasa de fondos federales desde el 2024 hasta el 2026.

Tras concluir su última reunión del año, el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC, en inglés) de la Fed estimó que, de continuar la estabilización en la demanda, comenzaría a hacer recortes en la tasa de referencia el año entrante, acercándose a 4.6% al final del 2024, según el informe.

“Los participantes (del FOMC) no consideran probable que sea apropiado subir más los tipos de interés, pero tampoco quieren descartar esta posibilidad. Si la economía evoluciona según las proyecciones, la mediana de los participantes prevé que el nivel apropiado del tipo de los fondos federales será del 4.6% a finales de 2024, del 3.6% a finales de 2025 y del 2.9% a finales de 2026″, informó Jerome Powell, presidente de la Fed, luego de la reunión.

No obstante, aclaró que “estas proyecciones no son una decisión o un plan del comité”, puesto que, si la economía no evoluciona según lo previsto, ajustarán la política monetaria según sea necesario para fomentar o alcanzar los objetivos en el empleo y estabilidad en los precios.

El FOMC mantuvo inalterada, por cuarta ocasión consecutiva, la tasa de referencia, es decir, entre el 5.25% y el 5.5%, tras 11 aumentos escalonados desde el 2022. No será hasta mediados de enero del año entrante cuando el comité se reúna nuevamente para dar a conocer sus siguientes movidas.

“Hoy (miércoles) hemos decidido no modificar las tasas de referencia y seguir reduciendo nuestras tenencia de valores (en libros). Dado lo lejos que hemos llegado y el riesgo incierto al que nos enfrentamos, el comité está actuando con cautela”, expresó Powell.

Además, las proyecciones exponen una merma más marcada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) posicionándolo en 2.4% en 2024, 2.2% en 2025 y 2% en 2026, alcanzando la meta objetivo de la Fed.

“Cuando miramos al próximo año, me adelanto a decirle a los ciudadanos americanos que estamos completamente comprometidos a devolver la inflación a la meta del 2%. Garantizar la estabilidad en los precios es esencial para alcanzar la sostenibilidad de la economía”, indicó el presidente de la Fed.

En noviembre pasado, la tasa inflacionaria aumentó en un 3.1% en relación con el mismo mes del 2022, pero retrocedió una décima porcentual en relación con octubre, informó este martes el Negociado de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, en inglés).

“Los descensos de la inflación en los últimos meses son bienvenidos, pero tendremos que ver más resultados para consolidar la confianza en que la inflación está bajando de forma sostenida hacia nuestro objetivo”, reiteró Powell.

Asimismo, entre las proyecciones, el crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) apenas sufrió cambios a los estimados presentados en septiembre, proyectando un crecimiento en la economía estadounidense de 1.4% en 2024, 1.8% para el 2025 y 1.9% en 2026, se detalla en el documento.

Además, el consenso en la proyección de la tasa de desempleo fue de 4.1% por los próximos tres años.