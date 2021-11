A partir de este lunes 8 de noviembre se pondrá a prueba la ley federal Promesa, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) –como representante único de Puerto Rico– busque confirmar lo que sería la primera reestructuración de deuda de una jurisdicción estatal en Estados Unidos.

Cuando la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, inicie la audiencia para analizar los méritos del Plan de Ajuste (PDA) a la luz de Promesa, el futuro económico y social de Puerto Rico se decidirá en un proceso judicial sin precedente. Nada, desde que el Congreso estadounidense aprobó la Constitución de Puerto Rico hace 70 años, incidirá más en la vida de cerca de 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses, miles de empresas, organizaciones privadas con o sin fines de lucro y al menos otras dos generaciones -al igual que para miles de personas y empresas en el continente- que las tres semanas que se avecinan.

En síntesis, unos cinco años después de que el presidente Barack Obama y un congreso bipartita crearon el primer régimen de bancarrota para un gobierno estatal estadounidense y de sobre $1,000 millones en abogados y asesores, la JSF buscará demostrar al tribunal que si Puerto Rico paga menos de lo que tomó prestado, reduce los beneficios adquiridos de trabajadores activos y jubilados y si no paga la totalidad de los servicios y bienes que ha adquirido de miles de individuos y empresas a lo largo de décadas, el gobierno podrá dejar atrás su estela de pobre gestión financiera y la isla podrá encaminarse económicamente hablando.

En este caso, la JSF busca proveer oxígeno al gobierno central a través del Título III de Promesa. Si la JSF consigue la aprobación del PDA por parte de la jueza Swain, el gobierno habrá logrado renegociar unos $49,000 millones en deuda pública. Esto, considerando la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Ante la trascendencia de este evento de corte principalmente financiero y de administración pública, Negocios ofrece un resumen de las figuras que trazarán ese futuro por usted. También resumirá cómo se darán los ahorros prometidos por la JSF y cuánto usted y quienes pagan impuestos aportarán para pagar el PDA. Sobre todo, explicamos cómo usted puede ser testigo directo del proceso que definirá a Puerto Rico en los años por venir.

¿Qué es el Plan de Ajuste y qué se pretende con el aval del tribunal?

El PDA es un documento que busca cambiar los términos de pago que tiene un deudor, en este caso, el gobierno central, ante la imposibilidad de cumplir con sus compromisos a lo largo del tiempo. El PDA del gobierno central está compuesto por seis acuerdos con diversos grupos de acreedores que aceptaron, mediante un proceso de mediación, condonar parcialmente o reducir temporalmente lo que recobrarán del gobierno. Entre los acreedores figuran bonistas, jubilados, empleados públicos activos y ciertos suplidores o contratistas del gobierno.

Tales acreedores fueron agrupados en 69 clases, según el tipo de deuda que poseen. Cada clase recibirá una compensación particular, según los acuerdos pactados o el criterio que ha procurado la JSF. Del total de clases elegibles para votar, 47 favorecieron el PDA. Para confirmar el PDA, la jueza tendrá que analizar y concluir que Puerto Rico tiene y tendrá suficiente dinero para pagar por estos acuerdos; que los términos pactados son razonables y que la propuesta obra en el mejor interés de los acreedores.

¿Qué está sobre la mesa?

A grandes rasgos, la JSF propone reducir en 15%, $22,000 millones en bonos de Obligación General (GOs, en inglés), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Administración de Sistemas de Retiro (ASR) y ciertos bonos de la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) vigentes. Contempla, además, poner fin a las reclamaciones que bonistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) incoaron contra el gobierno central, una vez el Fondo General retuvo fondos conocidos como “claw back” que debieron utilizarse para el pago de los bonos de la corporación pública.

También interesa modificar cerca de $1,500 millones en facturas por pagar a suplidores, contratistas y personas con sentencias en contra del estado, así como restituir una suma similar a los empleados públicos, cuyos ahorros fueron utilizados por el gobierno para pagar pensiones vigentes. Además, propone reducir la cantidad de dinero que el gobierno tendría que utilizar para pagar pensiones futuras mediante la congelación de beneficios de jubilación.

¿Cómo se pagará el PDA?

La JSF propone que el gobierno compense a los acreedores con una combinación de efectivo, recaudos de impuestos futuros y la promesa de pagos adicionales si la economía -y por ende, los recaudos- exceden las proyecciones en el Plan Fiscal. Específicamente, el PDA utilizaría cerca de la mitad del efectivo en las arcas del Fondo General para pagar a los acreedores. En el caso de los bonistas, estos recibirían $7,000 millones en efectivo así como otros $7,400 millones en bonos y hasta $3,500 millones en un Instrumento de Valor Contigente (CVI) que se pagará del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), si los recaudos exceden las proyecciones.

Otro CVI se pagará de los arbitrios del ron si los recaudos exceden las proyecciones. Un tercer CVI se pagará a los acreedores de la ACT, si hay suficientes recaudos, luego de pagar a bonistas. Aparte del pago monetario, el PDA también provee otras formas de pago. Los acreedores, en especial los bonistas, ahora tendrán más protecciones para recobrar su dinero. Puerto Rico no podrá tomar prestado en el futuro cercano, pues el nivel de endeudamiento permitido será, en esencia, la mitad del margen constitucional y toda la deuda emitida por el gobierno estará sujeta a las leyes de Nueva York y nunca más podrá invocar Promesa.

¿Quiénes son las partes principales y quiénes les representan?

Junta de Supervisión Fiscal

Según Promesa, actúa como único representante de Puerto Rico como deudor en el proceso de bancarrota. Es la figura autorizada en ley para negociar con acreedores y presentar el Plan de Ajuste. Abogados de la JSF: Martin J. Bienenstock, Brian S. Rosen, Timothy W. Mungovan, Margaret Dale, Michael A. Firestein de Proskauer Rose LLP y Hermann D. Bauer de O’Neill & Borges LLC

Gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, y Aafaf

Representantes del gobierno de Puerto Rico, como deudor, y tendrán a su cargo la implementación del PDA, incluyendo el intercambio de deuda y modificaciones contractuales necesarias, de ser confirmado por el tribunal. Abogados: John J. Rapisardi y Peter Friedman de O’Melveny & Myers LLP y Luis C. Marini-Biaggi y Carolina Velaz Rivero de Marini Pietrantoni Muñiz LLC

Bonistas

Organizados en diversos grupos, sobre una docena de fondos de inversión -en su mayoría de corte especulativo- encabezaron las negociaciones para modificar la deuda de GOs, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

Grupo Ad Hoc de Tenedores de Deuda Constitucional. Integrado por BlackRock Financial Management, Esmo Asset Management, Mason Capital Management, Silver Point Capital, VR Advisory Services. Bonos: $3,605 millones. Abogados: Gary S. Lee and Andrew R. Kissner de Morrison & Foerster LLP y un abogado de G. Carlo-Altieri Law Offices, LLC.

Grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales. Integrado por los fondos o firmas de Aurelius Capital Management LP. Bonos: $146.3 millones en bonos de Puerto Rico. Abogados: Mark T. Stancil de Willkie Farr & Gallagher LLP y Ramón Rivera Morales

Coalición de Deuda Legítima. Integrado por GoldenTree Asset Management LP, Whitebox Advisors LLC, Monarch Alternative Capital LP, Taconic Capital Advisors LP, Aristeia Capital, LLC, Farmstead Capital Management, LLC, Foundation Credit. Bonos: cerca de $2,600 millones. Abogados: Susheel Kirpalani de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP.

QTCB Noteholder Group. Integrado por Davidson Kempner Capital Management LP, Canyon Capital Advisors LLC, Sculptor Capital Management. Bonos: $1,604 millones. Abogados: Kurt A. Mayr y David L. Lawton de Morgan, Lewis & Bockius LLP y Sergio Criado de Correa-Acevedo & Abesada Law Offices, PSC.

Ad Hoc Group of FGIC Noteholders. (Financial Guaranty Insurance Company) Integrado por Aurelius Capital Management LP, Canyon Capital Advisors LLC, First Ballantyne LLC, Moore Capital Management LP, Taconic Capital Advisors LP. Bonos: $721.7 millones. Abogados: Brian M. Dick Biascoechea, Córdova & Dick LLC y Lawrence A. Larose de Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP.

Aseguradoras municipales

Poseen bonos y también garantizan bonos del gobierno, emitiendo pagos a bonistas cuando el deudor no ha hecho lo propio.

Financial Guaranty Insurance Company (FGIC). Exposición a Puerto Rico: $894 millones. Abogados: Martin A. Sosland de Butler Snow LLP y Rexach & Picó, CSP.

Ambac Assurance Corporation. Exposición a Puerto Rico: $3,725 millones. Abogados: Atara Miller de Milbank LLP.

Assured Guaranty Corp. and Assured Guaranty Municipal Corp. Exposición a Puerto Rico: $3,700 millones. Abogados: Mark C. Ellenberg, William J. Natbony, y/o Casey J. Servais de Cadwalader, Wickersham & Taft LLP.

National Public Finance Guarantee Corporation. Exposición a Puerto Rico: $1,271 millones. Abogados: Kelly DiBlasi y Robert Berezin de Weil, Gotshal & Manges LLP.

Los grupos de acreedores

Si bien los bonistas y las aseguradoras municipales son acreedores del gobierno, estos utilizaron su propia representación legal. Como resultado, el Síndico de Estados Unidos agrupó en dos comités al resto de los acreedores afectados por el PDA.

Comité Oficial de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) Representa a empleados activos, suplidores, contratistas, contribuyentes, individuos con sentencias contra el estado, entre otros. Integrado por la Federación Americana de Maestros, Baxter Sales and Distribution Puerto Rico, Drivetrain LLC, como síndico de Doral Financial Corp., Genesis Security Services, Inc., Service Employees International Union; Tradewinds Energy Barceloneta, LLC y The Unitec Engineering Group. Abogado: Luc A. Despins de Paul Hastings LLP.

Comité Oficial de Retirados (COR) Representa a todos los jubilados del sector público salvo aquellos de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico. Abogados: Robert Gordon y Catherine Steege de Jenner & Block LLP y Héctor M. Mayol Kauffmann de Bennazar, García & Milián, C.S.P.