Aún se desconocen muchos detalles sobre la implementación de las órdenes ejecutivas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado sábado, para extender varias ayudas económicas relacionadas con el COVID-19, entre estas la asistencia federal por desempleo.

Aquí respondemos algunas interrogantes sobre las medidas, con las que el presidente busca hacer frente al tranque en que se encuentra sumida la discusión en el Congreso de un paquete de ayudas más amplio para lidiar con los efectos económicos de la pandemia.

¿Qué contienen las cuatro órdenes ejecutivas de Trump?

Trump anunció el pasado sábado cuatro órdenes ejecutivas dirigidas a crear una nueva asistencia federal por desempleo, evaluar cómo extender la moratoria federal en desalojos de vivienda, diferir hasta finales de año el pago de préstamos estudiantiles federales y el pago de las contribuciones de nómina al Seguro Social y Medicare.

¿Qué dispone la orden relacionada con el desempleo?

Dispone una asistencia de $400 semanales para personas desempleadas, en vez de los $600 semanales que estuvieron vigentes por ley hasta finales de julio. De estos, $300 provendrán de fondos federales -específicamente del Fondo de Ayuda para Desastres de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés)- y los $100 restantes deberán ser financiados por el gobierno estatal. En el documento, el presidente pide a los estados que utilicen su asignación del Fondo de Ayuda para el Coronavirus, otorgada bajo la Ley federal Cares, para costear su parte de la asistencia por desempleo.

¿Cuenta el gobierno de Puerto Rico con fondos suficientes para costar su parte de la ayuda?

El gobierno de Puerto Rico no ha brindado detalles al respecto. Sin embargo, puede que la ayuda final sea de $300 semanales, pues el director del Concilio Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, sostuvo que los otros $100, que debían ser financiados por el gobierno estatal, podrían no ser requeridos, debido a la advertencia de varios gobernadores de que no tendrían el dinero.

¿Cuándo comenzarán a distribuirse esos pagos a las personas en desempleo?

Se desconoce cuándo y cómo se implementará en Puerto Rico la orden ejecutiva de Trump, pues el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no ha recibido guías ni instrucciones de parte del Departamento del Trabajo federal (DOL) para ejecutar lo dispuesto en el documento. La agencia local, que es la que estaría a cargo de procesar las reclamaciones y emitir los pagos a las personas desempleadas, tampoco tiene fecha de cuándo recibirá alguna comunicación oficial sobre el tema de parte del DOL.

¿Por cuánto tiempo los beneficiarios del desempleo recibirán esta nueva asistencia federal?

Según la orden ejecutiva del presidente, la ayuda estará disponible hasta la semana que culmina el 6 de diciembre y a los reclamantes elegibles se les pagará el dinero, retroactivamente, desde la semana que finalizó el 1 de agosto. El pago será adicional al seguro por desempleo regular, que en Puerto Rico paga un mínimo de $33 y un máximo $190 semanales durante 26 semanas.

¿Qué dispone la orden que busca evitar desalojos de vivienda?

El documento ordena a varios funcionarios, como los secretarios del Tesoro y de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés), identificar fondos federales disponibles para proporcionar asistencia financiera temporal a inquilinos y propietarios de viviendas impactados por el COVID-19, así como tomar medidas para promover la capacidad de inquilinos y propietarios para evitar el desahucio o la ejecución hipotecaria.

¿Qué medidas se tomarán para evitar desalojos y a quiénes aplicarán?

La orden ejecutiva no es específica acerca de en qué consisten esas medidas, quiénes cualifican y cómo tendrán acceso a estas. Por lo tanto, hay que esperar a que las agencias federales concernidas den más detalles. De acuerdo con Ariadna Godreau-Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, “esta orden del pasado 8 de agosto lo que parece decir a Vivienda federal es que considere, analice e identifique cómo extender las moratorias a desahucios”. Se trata de moratorias implementadas debido a la pandemia del COVID-19, las cuales vencen a finales de agosto y aplican a residentes de vivienda pública y vivienda con garantía federal que no han podido hacer sus pagos.

¿Qué dispone la orden relacionada con los préstamos estudiantiles?

El documento ordena “continuar con el cese temporal de pagos y la exención de todos los intereses sobre préstamos estudiantiles en poder del Departamento de Educación hasta el 31 de diciembre de 2020”. El cese temporal de pagos que está en vigor actualmente comenzó en marzo y culmina el próximo 30 de septiembre, por lo que la medida del pasado fin de semana busca extender el término.

¿A quién aplica esta medida?

Aplica a préstamos estudiantiles en poder del Departamento de Educación federal, por lo que quienes tienes préstamos estudiantiles privados no podrán beneficiarse de la iniciativa. Eugenio Alonso, presidente de la entidad sin fines de lucro Consumer Credit Counseling Services, indicó que la mayoría de los universitarios y exalumnos en Puerto Rico que han tomado préstamos estudiantiles tienen empréstitos federales, pues muy pocas instituciones financieras privadas en la isla ofrecen préstamos estudiantiles privados.

¿Cómo funcionará el cese temporal de pagos?

El presidente de Consumer Credit Counseling Services, entidad que, como parte de sus labores, brinda orientación sobre préstamos estudiantiles, indicó que los pagos que no se realicen debido al “deferment” quedan pospuestos para el final del préstamo. Agregó que el documento no deja claro si esos pagos diferidos afectarán la elegibilidad de algunos deudores a cualificar para un programa que perdona los últimos pagos del préstamo estudiantil si hacen labor comunitaria.

Se supone que la extensión al cese temporal de pagos entre en vigor cuando termine el periodo original de cese de pagos el 30 de septiembre, aunque páginas web de empresas que administran estos préstamos para el gobierno federal, como Fedloan Servicing, aun dicen que hay que volver a hacer los pagos después de que culmine septiembre.

¿Qué dice la orden para diferir el pago de las contribuciones de nómina al Seguro Social y Medicare?

La cuarta orden ejecutiva permitiría diferir, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, los pagos de nómina al Seguro Social y al Medicare a los trabajadores que tienen ingresos de menos de $100,000, para que puedan ver un incremento temporal en sus cheques. “Los montos diferidos de conformidad con la implementación de este memorando se diferirán sin multas, intereses, monto adicional o adición al impuesto”, reza el documento. La medida dice que el Tesoro debe elaborar guías para su implementación, por lo que no se prevé cambios en los cheques de los trabajadores hasta después de que esas guías sean completadas.