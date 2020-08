La pandemia de COVID-19 no solo aceleró la adopción del trabajo remoto, el comercio electrónico y otras tecnologías, también propició cambios en la oferta y demanda de empleo en Puerto Rico.

“Está el dilema de que algunos quieren regresar a sus antiguos puestos pero las industrias para las que trabajaban aún no están listas para abrir o no están abriendo a su máxima capacidad”, expuso Andria Salvá, expresidenta y directora de planificación estratégica del Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM, en inglés). “Sé de patronos que no van a regresar en vivo por completo al menos hasta enero de 2021”.

Las órdenes del gobierno de cerrar unos sectores económicos o abrir otros a una fracción de su capacidad también influyen en la demanda de empleos en la isla. “El personal de entregas a domicilio tiene una gran demanda, pero en los restaurantes que no son de servicio rápido, sino de entrar a comer, habrá menos demanda de ‘bartenders’, meseros, chefs y otro personal de cocina”, sostuvo Viviane Fortuño, presidenta de la firma local de consultoría en recursos humanos CTI Consulting Group.

A continuación, mostramos los empleos que, según ambas expertas, para los que hay y habrá una mayor demanda este año:

· Profesionales de la salud y de apoyo al sistema de salud

· Personal de limpieza y desinfección

· Empleos en el sector logístico y de cadenas de suministro, como dependientes, transportistas, carreros y despachadores

· Cuidadores de personas mayores con Alzheimer, Parkinson u otras condiciones de salud

· Analistas de investigación de mercado

· Profesionales de ingeniería biomédica

· Traductores e intérpretes

· Empleados agrícolas

· Ocupaciones técnicas como por ejemplo, técnicos de refrigeración y aires acondicionados, reparadores de circuitos eléctricos y personal para hacer mudanzas

Por otro lado, Salvá sostuvo que “habrá trabajos que no van a desaparecer, sino que serán menos necesarios por la digitalización. Por ejemplo, si no tendré una oficina física, tal vez no necesite más de una recepcionista”.

Los trabajos cuya demanda bajará, de acuerdo con ambas expertas, son:

· Empleos en los centros de llamadas (‘call centers’), sobre todo si prolifera el uso de bots que responden las preguntas de los clientes

· Trabajos en barras y restaurantes, como ‘bartenders’, meseros, chefs y otro personal de cocina

· Maestros y empleos relacionados a escuelas y centros de cuido de niños, ante la cantidad de personas que preferirán cuidar o educar a sus hijos en casa y reducir su exposición al COVID-19

“Muchos puestos no necesariamente van a desaparecer, sino que se transformarán, como ocurrió con la fabricación y venta de velas y quinqués cuando se inventó la bombilla. Se vendieron menos velas, pero no desaparecieron. Ahora hay velas decorativas, de olor y hasta productos para hacer velas en casa”, ilustró Salvá. “Mucha gente que estaba en ese negocio debió emigrar a otros roles. Es importante y necesario aprender y adaptarnos”.