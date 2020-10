En su primera participación como miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el recién designado por el presidente Donald Trump y estratega de comunicaciones, Justin Peterson, abandonó la reunión del organismo para impedir que sus pares favorecieran una resolución que habría servido para reanudar las negociaciones con bonistas y que se radique un nuevo plan de ajuste enmendado aun sin el consentimiento de los acreedores.

A solo cuatro días de que los puertorriqueños acudan a las urnas para elegir un nuevo gobernante, la JSF sostuvo un cónclave en el que se hicieron promesas de aumentar la transparencia del ente fiscal y se reiteró el interés de que Puerto Rico salga del proceso de bancarrota.

A esos efectos, la JSF se proponía aprobar este viernes una resolución para reanudar las negociaciones con los bonistas y radicar un nuevo plan de ajuste enmendado, pero el encuentro se convirtió en la primera disputa abierta al interior de la JSF en torno a cómo salir del proceso de bancarrota.

Esto, una vez Peterson -cofundador de DCI Group- se distanció de sus pares y alegara que el organismo fiscal había apretado el paso con la reestructuracion de la deuda porque era claro que pronto la Casa Blanca reconfigurará la composición de ese cuerpo rector.

Si bien Peterson indicó una y otra vez, que su interés es que la JSF no puede gobernar a Puerto Rico a perpetuidad y que el principal afectado por la crisis fiscal y económica es la gente en la isla, el directivo abogó repetidamente por los bonistas, un grupo de acreedores que representó como cabildero y estrategia de comunicaciones hasta hace apenas dos años.

Según Peterson, la JSF no ha actuado de buena fe en el proceso de negociación y describió como una “irresponsabilidad” las propuestas que serían parte del plan de ajuste enmendado. Esto por entender que la propuesta no es “equitativa” y porque la JSF continúa dando dinero a ciertos acreedores de Puerto Rico como los pensionados o empleados públicos a costa de no pagar, por años, a los bonistas.

Desde la perspectiva de Peterson, la propuesta que se llevaría a los bonistas constituye un incumplimiento de contrato y llevaría a otra ronda de litigios con los acreedores.

Ante los reclamos de Peterson para que la JSF llegue a un entendido “consensual” con los bonistas en lugar de imponer un plan de ajuste, la directivo Ana Matosantos dijo que favorecía llegar a acuerdos, pero estos tenían que ser sostenibles para Puerto Rico.

En ese sentido, la experta en finanzas públicas sostuvo que el mandato conferido en la ley federal Promesa requería llegar a acuerdos con los acreedores al tiempo en que se crean las condiciones para que la economía de Puerto Rico pueda crecer.

El directivo Andrew Biggs pareció coincidir con Matosantos señalando que desde el primer día, los integrantes de la JSF han procurado que Puerto Rico adopte las reformas necesarias que le permitirían cumplir con los bonistas.

Por el rumbo de la conversación, parecía que los directivos de la JSF aprobarían la resolución propuesta por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

En ese momento, Matosantos solicitó afinar el lenguaje de la resolución para que quedara establecido el proceso de negociación con los acreedores y la eventual radicación de un plan de ajuste enmendado.

A ello, se opuso Peterson. Acto seguido, el ejecutivo -quien minutos antes dijo tener “herramientas” para detener lo que hacían sus pares- abandonó la reunión quebrando el quórum requerido para la votación.

Peterson dejó la reunión unas dos horas después del inicio de la reunión pública, dejando en el tintero el principal objetivo del cónclave.

El desencuentro entre Peterson y sus colegas en la JSF fue un giro inesperado en el curso de la reunión, pues minutos antes, el ejecutivo elogió al organismo por lograr la contratación de LUMA Energy y por el interés de sacar a Puerto Rico de la bancarrota. Peterson incluso se hizo disponible para abogar por Puerto Rico a la hora de que Estados Unidos decida cómo va a promover el regreso de la producción de medicamentos y dispositivos médicos de China a suelo estadounidense.

La JSF opera con cuatro miembros habida cuenta que el liderato congresional y la Casa Blanca no han logrado completar el proceso de evaluación de directivos. Habida cuenta que la JSF tiene tres vacantes, la salida de Peterson hizo inoperante los trabajos de la JSF por el resto de la sesión, donde también se discutió el impacto que tendría la eliminación de la Ley 154 de 2010 en el fisco y el impacto de la pandemia del coronavirus en la economía de la isla.

Skeel se comprometió a llevar a cabo una nueva reunión para conseguir que se radique un nuevo plan de ajuste, una vez se dé curso a las negociaciones con bonistas bajo el proceso de mediación ordenado por la corte.