El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo y el presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), Luis Alemañy, anunciaron hoy el desembolso de $4.4 millones en ayudas económicas a pequeños empresarios de San Juan que sufrieron pérdidas a raíz del paso de los huracanes Irma y María.

Estos comerciantes lograron acceder a ayudas de hasta $50 mil como parte del programa de Financiamiento para Pequeñas Empresas (SBF, por sus siglas en inglés) bajo fondos CDBG-DR.

“Mediante el programa SBF continuamos asistiendo a nuestros comerciantes sanjuaneros a continuar impulsando sus negocios. Somos conscientes de que ya van más de tres años de los huracanes, pero las necesidades aún continúan, por lo que la asistencia también”, sostuvo el primer ejecutivo municipal.

Romero Lugo añadió que “aún existe oportunidad y disponibilidad de fondos para aquellos comerciantes que no se han beneficiado de esta oportunidad. Puerto Rico cuenta con una base sólida de empresarios que han demostrado su talento, tesón y dedicación, y el gobierno debe apoyarles con las herramientas para continuar estimulando la economía local. Permanecemos a su disposición para apoyarles en el proceso”.

PUBLICIDAD

La asignación de fondos bajo SBF responde a la mitigación de daños ocasionados por lo huracanes Irma y María a pequeños comerciantes. Los fondos se pueden utilizar para compra de inventario o equipo, pago de renta o hipoteca; nómina; así como servicios de agua, internet, gas propano, luz y teléfono.

Por su parte, el presidente del BDE expresó que “estamos muy agradecidos del apoyo del alcalde para promover esta oportunidad a los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad capital. Es importante que sepan que los fondos van dirigidos a la retención y creación de empleos, así como a la compra de equipos y materiales. Es requisito que los comerciantes puedan demostrar haber sufrido pérdidas físicas o económicas debido al paso de los huracanes para solicitar estas ayudas. También pueden solicitar aquellos que tuvieron que cerrar operaciones como consecuencia de los huracanes, pero han abierto un nuevo negocio”.

Asimismo, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez manifestó que “estamos muy satisfechos con el trabajo realizado por parte de los municipios y los subrecipientes de los programas disponibles bajo los fondos CDBG-DR. Desde que asumimos la encomienda delegada por el gobernador Pedro Pierluisi, trazamos metas claras para lograr poner en las manos las ayudas disponibles para los afectados por los huracanes. Ciertamente, esto incluye a nuestros pequeños comerciantes que continúan dando la lucha para sacar adelante sus empresas”.

Los negocios que se han beneficiado de estas ayudas incluyen a Martínez Leiseca, CSP; La guardería infantil Natural Babies; VIP Energy Consultants Corp.; Consumer Credit Counseling Services of Puerto Rico; MCG and the Able Child at Centro Multidisciplinario del Caribe, Inc.; Merfy’s Hair and Nails Salon; Casa Hogar Victoria Incorporado; y Montehiedra Home Inc.

PUBLICIDAD

Según los sectores económicos, los subsidios en San Juan han beneficiado a un 68% en empresas de servicios, 22% de comercio, 4% de manufactura y turismo, y 2% del sector agrícola.

El programa SBF forma parte del plan de acción de uso de fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), manejado en conjunto entre el Departamento de la Vivienda y el BDE.