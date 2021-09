Tras hacer una defensa enérgica de las pensiones ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador Pedro Pierluisi indicó este viernes que si la jueza Laura Taylor Swain confirma un Plan de Ajuste (PDA) que contenga un recorte a las pensiones, su administración no acatará esa determinación.

Dijo, sin embargo, que continuará adelante con el proyecto de ley que permitiría modificar la deuda del gobierno central, porque es importante que “la reestructuración se dé” y que, a esos efectos, instará a la Legislatura a aprobar la medida.

Pierluisi reiteró su oposición al recorte en las pensiones en una conferencia de prensa a su salida de la trigésima reunión pública del organismo que posee poderes por encima de su mandato y que se celebró en el Centro de Convenciones.

Allí, el mandatario indicó que la insistencia de la JSF en recortar las pensiones es innecesaria, parece más una cuestión ideológica que financiera y que continuará retando al organismo federal en el tribunal.

“Apoyamos el plan excepto por el corte en las pensiones. Así lo he hecho saber a la jueza Swain y vamos a seguir litigando ese asunto hasta el final”, dijo Pierluisi.

La JSF plantea que para que el PDA sea confirmado por el Tribunal de Título III, que preside Swain, es necesario que los recortes a los distintos grupos de acreedores sea balanceados y justificados.

“No es un asunto ideológico”, respondió de inmediato, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, cuando el organismo celebró su conferencia de prensa por separado.

Para Pierluisi, quien también radicó legislación para que en caso de que no haya fondos suficientes, los pensionados ocupen la segunda línea de prioridad de cobro, luego de los bonistas, los argumentos del JSF no son convincentes.

“Lo que dicen es que ellos tiraron una línea en que, pues, tiene que haber algún tipo de recorte, así que estamos recortando 8.5% del exceso de $1,500 en las pensiones públicas”, dijo Pierluisi citando al directivo de la JSF y ex juez. “Pues tiraron la línea mal porque donde se equivocaron es que ya, los pensionados han tenido una reducción enorme antes de que ni tan siquiera existiera esta junta y nopodemos echar eso al traste”.

Pierluisi recordó que desde el 2007, los pensionados no han visto un alza en sus pensiones como resultado de la inflación y por ende, solo ese aspecto ya representa un ajuste cercano a 39% en el valor de la compensación que reciben unos 167,000 empleados jubilados del sector público.

En contraste, el gobernador sostuvo que al modificar la deuda de los bonistas, el PDA establece que estos acreedores recibirán intereses y la oportunidad de recibir ingresos adicionales si los recaudos al gobierno mejoran.

“Más que final, lo voy a combatir… Si por alguna razón, no prevalecemos en el tribunal y se incluye ese corte de pensiones en el plan, que a nadie le quepa la menor duda que el gobierno va a tener los recursos para honrarle todas las pensiones”, dijo Pierluisi.

Pierluisi dijo que esperaba que la jueza Swain, “con su sentido de justicia”, modifique el plan y no incluya el recorte que impulsa la JSF.

Acto seguido, Pierluisi fue específico al indicar que la legislación que se aprobaría en torno al PDA se limitará a “viabilizar” la emisión de deuda para intercambiar los bonos vigentes por bonos modificados.

Agregó que al presente, la JSF, su administración y la Legislatura trabajan en el proyecto de ley, pero no indicó cuándo comenzaría el trámite legislativo.

El PDA requiere que la legislación para intercambiar la deuda pública vigente esté aprobada en o antes de que comience el juicio de confirmación del PDA, programado para el próximo 8 de noviembre.

El Nuevo Día preguntó a Pierluisi si su defensa a las pensiones también incluye la autoridad del gobierno para decretar aumentos posteriores en ese beneficio, habida cuenta que el PDA también congela todo beneficio futuro que pueda recibir un jubilado. Pero Pierluisi indicó que ello es un asunto separado.

“La reducción de esta deuda es enorme... son palabras mayores... no podemos poner eso en riesgo. Donde discrepamos, y lo vamos a seguir diciendo es en las pensiones, donde no hay manera, es más, es imposible que la jueza Swain pueda permitir que el plan disponga que haya un recorte en pensiones, pero no puede impedir que el gobierno de Puerto Rico, utilizando sus propios recursos a futuro, pueda pagar las pensiones”, dijo Pierluisi.