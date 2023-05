NUEVA YORK. - El gobernador Pedro Pierluisi aseguró ayer que Puerto Rico está comprometido con fomentar nuevas inversiones durante PRNOW, la cumbre económica del gobierno que, este año, se trasladó a la ciudad de Nueva York.

A poco más de un año desde la entrada en vigor del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, la administración Pierluisi buscó apelar a los inversionistas que acudieron al foro que continuará hoy en Cipriani Wall Street, antigua sede de la Bolsa de Valores de Nueva York, en el Distrito Financiero de la ciudad.

Según la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), agencia organizadora de la cumbre, sobre 400 personas se inscribieron en el evento.

Pierluisi pintó una imagen de Puerto Rico como un lugar de crecimiento y oportunidades de inversión tras haber reestructurado su deuda exitosamente.

El mandatario enumeró progresos financieros, tales como el crecimiento de la economía en un 3.7% en el pasado año fiscal y la tasa históricamente baja de desempleo, que se encuentra en un 6%.

“Después de más de una década de desafíos fiscales, desastres naturales y una pandemia global, nuestra isla ha emergido más fuerte que nunca”, dijo Pierluisi en inglés durante su mensaje de bienvenida. “Hemos dejado atrás la quiebra de nuestro gobierno y hemos embarcado en una revitalización de la infraestructura financiera económica digna de este foro”, agregó.

Mientras Puerto Rico busca regresar a los mercados de capital, Pierluisi dijo que es importante que el archipiélago continúe interactuando con la comunidad financiera de Nueva York “para que sigan respaldándonos en los próximos años”.

El gobernador también expresó, durante un conversatorio con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que “deseamos que llegue el día de volver a entrar en los mercados de capital”, pero no especificó cuándo podría ocurrir.

Proyectos de reconstrucción

El mandatario resaltó los avances en los esfuerzos de reconstrucción financiados con más de $6,500 millones en fondos federales y estatales.

En cuanto a los procesos de reconstrucción de la red eléctrica, señaló que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ha aprobado más de 70 proyectos y más de 40 ya están en marcha. Destacó, además, la meta de generar 40% de la energía en Puerto Rico de fuentes renovables para el 2025.

Actualmente, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ha dado curso a unos 18 proyectos de energía renovable que serían cruciales para el objetivo reiterado por Pierluisi y establecido en la Ley de Política Energética de Puerto Rico.

Sin embargo, estos proyectos corren peligro por la dilación en los trabajos de interconexión a la red. El NEPR, que también ha dado curso a otras dos rondas de proyectos renovables, anunció que investigará el retraso en la ejecución de proyectos de energía solar.

“Un Puerto Rico moderno y renovado es indispensable para todos los aspectos de nuestra vida colectiva, incluyendo el cuidado de salud, la seguridad, la educación, el desarrollo económico y la calidad de vida en general”, dijo Pierliuisi.

Por su parte, Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), aseguró que la reconstrucción “está totalmente encaminada”.

Laboy hizo sus expresiones durante un panel acerca de los esfuerzos de recuperación tras los huracanes Irma y María en 2017 y los terremotos reportados a inicios del 2020.

Laboy señaló que para diciembre de 2020 se habían desembolsado unos $153 millones para proyectos permanentes. Dos años después, esa cifra ha aumentado a $1,600 millones.

Protesta la diáspora

Mientras en el interior del Cipriani Wall Street, Pierluisi y su equipo económico solo hablaba de progreso, afuera, en la mañana, un grupo de manifestantes abucheaba a las personas que entraban al recinto justo comenzaba el evento.

Los manifestantes denunciaban que la cumbre era un evento para celebrar “la venta” del archipiélago de Puerto Rico.

Ondeando la monoestrellada, los manifestantes coreaban: “Puerto Rico no se vende; Puerto Rico se defiende” frente al lugar del evento. Algunos llevaban una pancarta que decía: “Pierluisi es un criminal”.

“Estamos defendiendo que no nos desplacen de nuestro país”, dijo Lorraine Liriano, del grupo A Call to Action on Puerto Rico, parte de la campaña Puerto Rico Not For Sale, o Puerto Rico no se vende, que convocó la protesta.

“Si no tenemos tierra, dejamos de ser puertorriqueñas y puertorriqueños”, clamaban los manifestantes.

El foro continúa este viernes cuando se espera que ejecutivos de Genera PR y Luma Energy ofrezcan su perspectiva acerca de la transformación del sistema eléctrico, mientras analistas e inversionistas que han seguido el crédito de Puerto Rico deben pasar juicio del proceso de reestructuración financiera a través de la ley federal Promesa y la situación económica de la isla.