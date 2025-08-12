Pridco anuncia demolición de propiedad en Arecibo

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, y el subdirector ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, por sus siglas en inglés), Carlos Ríos Pierluisi, anunciaron el comienzo de la demolición del quinto edificio de Pridco en la isla. La propiedad está localizada en el Parque Industrial El Vigía Ward en Arecibo, y cuenta con una estructura de 22,584.70 pies cuadrados.

El plan fiscal de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) mantiene vigente la demolición de 33 propiedades que están en la cartera de bienes raíces del gobierno, pero no pueden ser utilizadas ni rehabilitadas. Para cumplir con estas demoliciones que llevan varios años pendientes, hay $15 millones reservados.

“Estas 33 demoliciones son parte de nuestra estrategia para posicionar a Puerto Rico como el destino ideal para ‘reshoring’. Vamos adelantándonos a las necesidades de la industria para así habilitar oportunidades de crecimiento económico y creación de empleos. Es importante mencionar que esta propiedad no estaba en condiciones desde hace más de ocho años, en parte porque las instalaciones presentaban severos daños estructurales (huracanes Irma y María, terremotos) y evidencia de vandalismo. La demolición es una medida necesaria para viabilizar inversión futura y para la seguridad de nuestras comunidades y trabajadores”, expresó Negrón Reichard.

El proceso de demolición de esta propiedad constituye una inversión de $145,819. El secretario informó que esta es la quinta propiedad industrial que pasará por proceso de demolición, previamente se habían realizado en Naguabo, Cabo Rojo, Coamo y las antiguas atuneras en Mayagüez cuya demolición se encuentra en su etapa final.

“El gobierno reafirma su compromiso con la modernización de nuestra infraestructura productiva. Es un paso firme en la dirección correcta de eliminar la infraestructura obsoleta, reconstruir lo necesario, y construir infraestructura de vanguardia para posicionar a Puerto Rico para un futuro próspero”, indicó la gobernadora Jenniffer González Colón en comunicado de prensa.

Por su parte el subdirector ejecutivo de Pridco, Ríos Pierluisi añadió que “con estas demoliciones, eliminamos un riesgo para la seguridad de quienes se adentren en el edificio, erradicamos lugares propensos a utilizarse para actividades ilícitas, y habilitamos un site para un desarrollo futuro. Nuestra meta es demoler todos los edificios de Prido cuya integridad estructural esté comprometida y cuya reparación no sea viable, para crear lugares que promuevan actividad económica. Continuaremos renovando nuestro inventario de propiedades y promoviendo la inversión con nuestro plan de demoliciones, la construcción de edificios industriales modernos, y la reparación de propiedades existentes con fondos federales”.

El cronograma de Pridco contempla la demolición de la propiedad T-0209 en Moca, así como de las propiedades T-0492, T-0784 y S-0839 en Quebradillas.