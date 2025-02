“En Puerto Rico tenemos, sino la tasa más alta de contribución sobre ingresos, quizá la segunda más alta. Son tasas que no se revisan desde hace más de una década. Debemos empezar por ahí, analizar qué alternativas hay para actualizar esas tasas”.

Pantoja Rodríguez, quien fue antes secretario de Rentas Internas, fue confirmado el pasado lunes para dirigir la caja del gobierno. No pudo precisar cuánto bajarán las tasas contributivas, pero sí fue categórico al indicar que no hay planes de reducir el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

“Ahora mismo eso no está en los objetivos del comité formado por la gobernadora. Las reducciones al IVU tienen unos elementos que hay que evaluar, más allá de una mera reducción. Hay aspectos legales en cuanto a pignoración (gravamen del impuesto contra la deuda pública) y todo lo demás. Pero no está entre los objetivos del comité. Estamos enfocados en el impuesto al inventario, el Impuesto Mínimo Global y las medidas de simplificación”, dijo.

Propondrán congelar el impuesto al inventario

“La conversación que hemos estado teniendo a nivel del grupo del comité de reforma va hacia una congelación al impuesto al inventario. Básicamente es no aumentar la carga contributiva en cuanto a ese impuesto a los comerciantes, pero tampoco afectar los recaudos que se reciben por ese concepto”, explicó. “La propuesta es congelar la tasa a una fecha en particular y determinar, ya sea a base de un promedio o de un año particular, cuál va a ser el valor del inventario sujeto a esa tasa que se acuerde establecer durante ese periodo de congelación”.