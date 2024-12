Uno de los asuntos pendientes por resolver este cuatrienio es si se aprobará o no un proyecto para implementar en Puerto en la isla el Impuesto Mínimo Global (IMG) de 15% a las empresas multinacionales. Pero según el investigador y analista Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), el gobierno de Puerto Rico debería esperar.

“No sabemos qué posición va a tomar Estados Unidos todavía y eso va a impactar lo que haga Puerto Rico. Puerto Rico pudiera hacer esto solo, lo que no sabemos es qué presiones vamos a tener del Departamento del Tesoro federal para no hacerlo porque una parte del gobierno de Estados Unidos no está de acuerdo con el impuesto mínimo de 15%”, afirmó.