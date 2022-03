Con la invasión de Rusia a Ucrania en su segunda semana, más compañías están tomando acción para distanciarse del país agresor, penalizarlo económicamente o para extender solidaridad a los ucranianos. Aquí enumeramos algunas de estas acciones.

Tras una petición directa hecha el 26 del febrero por el ministro de transformación digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, al fundador de SpaceX, Elon Musk, el servicio satelital Starlink fue activado en ese país para ofrecer una alternativa de acceso a internet. Pero para conectarse al servicio, se requiere instalar platillos de recepción. Según confirmaron las partes esta semana, se concretó la llegada de un cargamento de los llamados “Dishys” y ya se han publicado fotos de algunos instalados en lugares clave.

Además, esta tarde Musk informó en un tuit que está encaminada una actualización de software para que Starlink pueda usarse con un mínimo de energía, como la que emite un cargador de 12 voltios de un carro.

Boeing primero y Airbus después cesaron el envío de piezas a Rusia, además de los servicios de apoyo técnico necesarios para mantener o reparar aeronaves.

Las petroleras BP, Shell, Equinor y Exxon Mobil han anunciado frenos a sus inversiones en diversos proyectos de gas natural y combustible en Rusia. Esto incluye sus participaciones en el desarrollo o operación de gasoductos.

Electronic Arts anunció que removerá a los equipos rusos de sus franquicias de competencias de videojuegos.

Apple detuvo las exportaciones de productos y las ventas para toda Rusia. Mientras, cadenas como H&M, Asos y T.J. Maxx hicieron lo propio.

Visa y Mastercard eliminaron a los bancos rusos del acceso a sus redes.

El equipo de World Central Kitchen, del chef José Andrés, se movilizó a la frontera de Ucrania con Polonia para alimentar a los refugiados.

Las cadenas de comida rápida McDonald’s y KFC mantenían abiertas sus cocinas para brindar alimentos gratuitos a civiles y militantes en Ucrania, aunque hayan cerrado sus restaurantes por seguridad.

A nivel local, el chef Mario Pagán mostró su solidaridad con el anuncio de que sus restaurantes y barras ya no servirán vodka rusa.

Movidas en las plataformas sociales

Facebook e Instagram bloquearon la capacidad de publicar anuncios para los medios rusos oficialistas. También ha eliminado campañas rusas de propaganda y ciberintrusión dirigidas a usuarios ubicados en Ucrania.

Twitter cesó de mostrar anuncios en Rusia, pero también está etiquetando todo contenido que provenga de medios oficialistas rusos.

Snap bloqueó anuncios de negocios rusos de todo tipo.

YouTube bloqueó el acceso europeo a los canales de medios de prensa oficialistas rusos como Sputnik y RT. A principios de mes, ya había bloqueado los canales de separatistas ucranianos.

Google Maps ya no muestra información de tráfico en el territorio de Ucrania, para no revelar dónde se están aglomerando las personas y así no exponerlas.