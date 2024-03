Quedan preguntas sin contestar sobre efectos de la quiebra de la matriz de HMS Ferries

Durante la vista, Miller insistió en varias ocasiones en que las operaciones de HMS Ferries en Puerto Rico no se verán afectadas por esta quiebra. Sin embargo, no pudo contestar algunas preguntas específicas sobre el proceso de quiebra y el efecto real que tendrá en las operaciones aquí, aduciendo a que no es abogado ni experto en quiebras.

“El proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de Quiebras anunciado por Hornblower el 21 de febrero de 2024 no ha tenido, ni tendrá en el futuro, impacto alguno en el servicio, el itinerario y las operaciones, la venta de boletos, los pasajeros, los proveedores o la tripulación de Puerto Rico Ferry o HMS Ferries Puerto Rico . Además, no limita de ninguna manera nuestra capacidad para cumplir con los compromisos contractuales, las obligaciones y los amplios requisitos de calidad de servicio bajo el acuerdo de la P3″ , dijo en su ponencia ante la comisión.

Miller indicó que los activos – y las cuentas – de HMS Ferries no se verían afectadas por la quiebra. Junto a él, estaba el abogado Javier Vázquez, quien reconoció no haber manejado la quiebra radicada el mes pasado.

“Usted dice que no, pero nos dice que no conoce el proceso de quiebra y yo, con el conocimiento básico, conozco que usted no tiene la libertad completa de manejar sus activos y que posiblemente usted no pueda realizar los pagos a menos que esté pidiendo permiso continuamente al síndico de quiebra. Hace falta un abogado que pueda contestar la pregunta sobre la quiebra y el efecto en los servicios”, agregó Nogales, quien es abogada.