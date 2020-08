El sector privado tuvo reacciones mixtas al conocer las directrices de la nueva orden ejecutiva 2020-062 que entrará en vigor este sábado, y que restringe aún más algunas operaciones en los comercios.

Por un lado, la industria de supermercados se mostró satisfecha con la decisión de la gobernadora Wanda Vázquez Garced de permitir que ellos puedan continuar operando los domingos; mientras otros sectores como los restaurantes, centros comerciales o los casinos están preocupados y hasta frustrados con el futuro de sus respectivos sectores.

“Nos quedamos igual. Gracias a Dios, a los supermercados no nos afectó”, expresó tranquilo Ferdysac Márquez, presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

Pero la reacción de otros empresarios fue distinta. “Estamos bien preocupados. Hay cosas que realmente entendemos que no le corresponden a la administración del mall, como por ejemplo, fiscalizar el número de personas dentro de cada tienda”, señaló Adolfo “Tito” González, presidente de San Patricio Plaza en Guaynabo y de la Asociación Puertorriqueña de Centros Comerciales.

“Va a ser un golpe duro, claro es mejor esto que estar cerrado. Pero nos preocupa mucho qué va a pasar después de las tres semanas. Hay que fiscalizar y educar. Espero que los pequeños comerciantes puedan sobrevivir estas tres semanas y que sus negocios estén vivos después de 21 días”, manifestó González.

Por su parte, Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), agradeció a la gobernadora el que por primera vez incluyera medidas de fiscalización en la orden ejecutiva y que advirtiera que se le impondrán multas a los que violen o incumplan con la directriz. “Para mí eso es positivo, aunque preferiría que todos entendieran lo peligroso que es este coronavirus”, indicó.

En cuanto a las restricciones de operar a un 25% de capacidad y el impacto de eso en los pequeños y medianos negocios (pymes), Argüelles prefirió enfocarse en que esa opción es menos mala que un cierre total. “Todos sabíamos que venían restricciones. Gracias a Dios llegamos a un consenso para no cerrar todos los comercios y los centros comerciales como recomendó en un principio el ‘task force’ médico”, manifestó.

A Gadiel Lebrón, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes (ASORE), no le sorprendió el contenido de esta orden ejecutiva, pero sí le preocupa su impacto en el sector que representa. “Es un segundo retroceso. Primero, de 75% de aforo bajamos a 50%, llevábamos dos órdenes ejecutivas en 50%, y ahora nos bajan a 25%”.

“No te puedo negar que será bien difícil el que muchos restaurantes puedan permanecer abiertos. El gobierno sabe que el sector de restaurantes ha sido responsable”, aseveró, al tiempo que señaló estar “frustrado” porque muchos restaurantes independientes no podrán sobrevivir esta nueva etapa.

El gobierno desoyó sus reclamos

Lebrón lamentó que el gobierno desoyera los reclamos de ASORE de que les permitieran abrir los comedores los domingos y que pudieran servir bebidas alcohólicas después de las 7:00 p.m. a los clientes que estuvieran consumiendo alimentos en el salón comedor. “Respetamos la decisión, no la entedemos, pero la acataremos”, agregó.

Otro ejecutivo que dijo estar frustrado fue Ismael Vega, gerente general de Casino Metro.

“Estamos muy frustrados porque nosotros hicimos todo lo que el gobierno nos pidió y mucho más. Nos autocertificamos, tuvimos certificaciones presenciales del gobierno, la Compañía de Turismo y la Comisión de Juegos y operamos por 16 días sin ‘issues’, con un inspector de juegos de azar 24/7 en nuestras instalaciones. Los empleados que sacamos del desempleo, desde que volvimos a cerrar no han podido reactivar sus casos porque no consiguen comunicación con la Oficina del Desempleo y estarán 21 días más sin cobrar un centavo”.

“Hemos estado cerrados todo este tiempo y los casos han seguido subiendo, así que nosotros no somos el problema. Es un problema de fiscalización y me agrada ver en el mensaje que aparenta haber un esfuerzo de mayor fiscalización de esta orden. No podemos seguir pagando justos por pecadores. Hay que fiscalizar”

“Cerraron los casinos, los gimnasios y los cines y los casos siguieron. Van a seguir penalizando a la economía y a la gente cuando sabemos que ese no es el problema. Todos vimos las aglomeraciones en actividades políticas”.

Mientras, Tomás Ramírez, presidente de la Asociación de Paradores, comentó que esta orden ejecutiva va más enfocada al área de autofiscalización y fiscalización del estado, “que es lo que necesitamos”, sostuvo.

“Me llamó la atención las declaraciones de la Policía sobre lo que harán para hacer cumplir la orden ejecutiva. Los hoteles y paradores llevamos meses haciendo ese reclamo porque no podemos hacerla cumplir en la calle, sí en nuestras hospederías, así que ese aspecto lo encontré muy positivo. Me llamó la atención que vamos a hacer cumplir la no aglomeración de grupos, así que estimo que esto va a reducir los grupos que se estaban formando en alojamientos independientes y que, cuando se llamaba a la Policía, no querían intervenir. Me imagino que ahora van a intervenir”, señaló Ramírez.

“Habíamos pedido la reapertura de piscinas en hoteles y paradores endosados, con controles, pero no lo mencionó, así que hay que revisar la orden ejecutiva cuando se publique. Si se logró la apertura de las piscinas a un 25% va a ser muy positivo”, añadió.

Los paradores aún no tienen claro todos los pormenores de la directriz, pero esperan clarificarlos antes de que entre en vigor la nueva orden.

“Tenemos dudas en algunas áreas, pues cuando (la gobernadora) habló de que los restaurantes pueden abrir al 25% de su capacidad, ¿ese 25% es dentro del salón o en un espacio al aire libre?”, cuestionó.

En cuanto a este último punto que mencionó Ramírez, el grupo asesor médico había sugerido que el 25% de aforo fuera para las terrazas al aire libre y que no se permitiera la apertura de los salones comedores, pero la gobernadora decidió que permitiría el 25% de aforo en los salones comedores, solo de lunes a sábado.

La reportera Rut N. Tellado Domenech colaoró con esta historia.