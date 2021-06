El reglamento de permisos vigente –conocido como Reglamento Conjunto 2020- recibió un doble revés por parte del Tribunal Supremo en días recientes, situación que a juicio del ex presidente de la Junta de Planificación (JP), Luis García Pelatti, tendrá un serio impacto en la ciudadanía.

“Te lo digo como expresidente de la Junta de Planficación. El impacto es enorme”, aseveró, al mencionar que el no contar con un Reglamento Conjunto en ley afecta a pequeños negocios, inversionistas, a organizaciones sin fines de lucro y a cualquier ciudadano que viva en urbanización, y por ende, atrasa la recuperación económica.

García Pelatti recordó que esta no es la primera vez que el Reglamento Conjunto es declarado nulo por los tribunales. Ocurrió con los años 2015 y más reciente en el 2019. Por ello, la JP preparó un reglamento nuevo el pasado año, el cual entró en vigor a principios de este año.

Pero la prisa, a juicio del expresidente de la JP, hizo que la entidad creará un reglamento conjunto plagado de errores. “Una comisión de la Cámara de Representantes les dijo que pararan el proceso, que lo estaban haciendo mal, pero no le hicieron caso. Lo que tenemos es una Junta de Planificación, que por la prisa y por unos intereses, hace un reglamento que no tiene sentido y que no cumple con las leyes y reglamentos vigentes”, manifestó el economista y planificador.

Por esos errores fue que cinco entidades radicaron este año recursos legales en el tribunal para impugnarlo, y algunos de los casos han llegado al Supremo. El jueves pasado, el Alto Foro decidió no atender uno de ellos, debido a que la solicitud tenía un “craso incumplimiento” con el reglamento que exige ese tribunal para ver un caso.

Ese caso era una petición de certiorari que solicitó la JP, representada por el abogado Walter Alomar Jiménez, ex presidente de la junta de síndicos de la Universidad de Puerto Rico. La impugnación del reglamento la hizo el Comité Pro-Seguridad ARRAQ y ARESPA, que representa a un grupo de residentes de las urbanizaciones Paraná, Villas del Paraná, El Señorial, El Remanso, Alturas de Remanso y Quintas de Cupey en el barrio Monacillos del municipio de San Juan.

Mientras, el viernes el Supremo decidió que tampoco atendería el que radicó el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza, caso que la entidad ganó en los tribunales de menor jerarquía, y que el Alto Foro entendió que estuvo bien resuelto.

“Ambos tribunales encontraron que cuando la Junta de Planificación elaboró el reglamento conjunto 2020 no cumplió con el procedimiento administrativo uniforme, y por eso lo declaran nulo”, expresó García Pelatti, quien presidió la JP de 2013 a 2016.

“La JP no hizo bien su trabajo y está creando un caos. El gobierno se está vaciando de empleados competentes y se llena con contratos”. Para muestra de ese caos, García Pelatti indicó que el reglamento conjunto 2020 “en su locura autoriza la construcción de hoteles, supermercados y condominios en parques de pelota y áreas recreativas de las urbanizaciones en Puerto Rico”.

Prosiguió, “es una gran locura que se ha montado para beneficiar a ciertos proyectos, y el resultado es que salimos perjudicados los residentes de las urbanizaciones, las reservas naturales, las reservas agrícolas, todos”.

Afirmó además que dicho reglamento tiene una veintena de violaciones a leyes existentes, entre las que mencionó la Ley del código municipal (antes Ley de Municipios autónomos), la Ley del Plan de Uso de Terrenos, así como las leyes que crearon las reservas agrícolas y naturales.

Reacciona el DDEC y la JP

El secretario designado del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, opinó que sería “un duro golpe” que el Supremo declare nulo el reglamento. Pero si ello se confirma, “se tomarían provisiones para continuar las evaluaciones y concesiones a la luz del Reglamento 2019, el cual su validez se mantiene en litigio, con altas probabilidades de prevalecer”.

Agregó Cidre que la JP y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) se mantienen “en constante redacción de un borrador para enmiendas, el cual sería publicado y aprobado conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

Mientras, la JP pedirá una reconsideración al Supremo en el caso del Comité Pro-Seguridad ARRAQ y ARESPA. Para el gobierno, la determinación del Supremo en los casos arriba mencionados no afecta los permisos ya expedidos, por lo que la OGPe continuará otorgándolos hasta que el Alto Foro judicial se exprese en contrario.

Mientras, para García Pelatti, “la solución es hacer un nuevo reglamento”, afirmó sin titubear.