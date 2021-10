¿Eres un patrono y tienes dudas sobre si tus empleados cualifican para el pago de remuneración adicional (conocido como Premium Pay)? ¿Eres un empleado que trabajó de forma presencial durante lo peor de la pandemia y entiendes que cualificas, pero no lo has recibido?

Debido a que el periodo para que los patronos soliciten la paga de $2,000 para sus empleados elegibles expira el 15 de octubre, compartimos algunas respuestas a preguntas puntuales, provistas por el Departamento de Hacienda.

Desde el 1 de marzo de 2020 trabajé de forma presencial más de 500 horas para un patrono elegible, pero ya no laboro allí. ¿Puede pedirle a mi antiguo patrono que solicite el incentivo para mí?

No tiene derecho al incentivo. El individuo tiene que ser un empleado o trabajador activo del patrono que vaya a someter la solicitud.

Trabajé más de 500 horas presenciales en el periodo de pandemia y para un patrono elegible, pero estoy en licencia por enfermedad o vacaciones. ¿Puedo pedir a mi patrono que solicite el incentivo para mí?

Sí, los patronos elegibles deben incluir en su solicitud a los trabajadores que estén en licencias pero sigan siendo empleados del negocio u organización. Esto incluye también el descanso por maternidad y casos de incapacidad temporal en las que el patrono tiene la expectativa de que el empleado retorne y por ello le mantiene su puesto reservado.

Trabajé para varios patronos durante la pandemia. ¿Puedo sumar las horas trabajadas con distintos patronos elegibles para llegar al mínimo de 500 horas?

No. El mínimo de 500 horas tiene que ser con un solo patrono elegible y tiene que ser el lugar donde actualmente el empleado labore.

Soy elegible para “Premium Pay” y también para el incentivo de Retorno al Trabajo. ¿Puede mi patrono pedir ambos para mí?

Sí. Los requisitos para cada programa son distintos y no se prohíbe que se soliciten ambos.

Soy un trabajador elegible que labora para más de un patrono elegible. ¿Recibiré un incentivo por cada trabajo?

No. El incentivo se emite una sola vez por cada trabajador elegible. Recibirá el correspondiente a la primera solicitud que se tramite.

Repasamos los criterios de elegibilidad generales para empleados privados

El salario base anual debe ser menor de $40,000 para el año 2020 o el 2021.

La paga está disponible solo para empleados que estén laborando para un patrono elegible y hayan completado por lo menos 500 horas de trabajo esencial y presencial desde el 1 de marzo de 2020 hasta el presente. Estas labores que se consideran esenciales incluyen servicios de seguridad y de salud, trabajo en supermercados y colmados, farmacias, transporte de carga y organizaciones sin fines de lucro que dan servicios directos al público. En una revisión reciente de sus guías, Hacienda agregó a empleados de manufactura y venta al por mayor de alimentos, así como de panaderías.

Sin embargo, en el campo de los servicios de salud, los trabajadores de hospitales y Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) no cualifican, porque serán elegibles para pagos adicionales bajo otro programa que implementará la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) con fondos federales de la Ley ARPA.

Los empleados elegibles tienen que cumplir con al menos uno de estos requisitos: Realiza sus labores en interacción presencial con público o pacientes; trabaja con el manejo de inventario físico o de artículos que serán usados por pacientes o el público general; o labora de forma presencial con otros compañeros que cumplen cualquiera de los dos puntos anteriores.

En En esencia incluyeron la manufactura de alimentos y ciertos empaques, la venta al por mayor de alimentos, panaderías y ambulancias. Sigue siendo necesario que el Certificado de Comerciante del patrono solicitante contenga al menos uno de estos códigos NAIC.

Segundo, se aclaró que las solicitudes del incentivo deben hacerse en o antes del 15 de octubre de 2021.

Tercero, se crea un programa particular de “Premium Pay” para los restaurantes, pues no estos no participaron en el primer programa, que tengan los códigos NAICS 72231, 72233 y 72251. Los restaurantes pueden radicar su solicitud a partir del 20 de octubre de 2021 y tienen hasta el viernes 29 de octubre de 2021

¿Cómo el patrono se entera si es elegible para pedir Premium Pay para todos o algunos de sus empleados?

En su cuenta de SURI. Hacienda indica que la solicitud para recibir los incentivos bajo este programa está disponible solamente por esa vía y que envió la debida notificación electrónica a aquellos patronos previamente identificados como elegibles, porque están dedicados a las actividades comerciales detalladas en la Carta Circular de Rentas Internas 21-19. “Deberán tener disponible un enlace en la sección de Alertas dentro de su cuenta de SURI”, detalló la agencia.