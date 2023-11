Conscientes de la molestia que sienten las comunidades en torno a la lentitud en el proceso de transformación energética, la organización sin fines de lucro Solar United Neighbors, Inc. ha reforzado sus estrategias para llevar energía solar a comunidades necesitadas de Puerto Rico.

La entidad ha apretado el paso ahora que fue seleccionadas por el Departamento de Energía federal para recibir parte de la primera fase del desembolso de más de $440 millones, de una asignación total de $1,000 millones, a través del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF), anunció esta semana el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés).

Al momento, las cinco entidades tienen 10 días para entregar sus propuestas revisadas al DOE, con el fin de que se comiencen los procesos de instalación de los sistemas fotovoltaicos en unas 40,000 residencias en marzo de 2024.

“No hay un día que no pase en que nosotros no estemos trabajando duro y que el resto del país esté trabajando duro para dar acceso a esa energía renovable a la comunidad”, indicó David Ortiz, director de Solar United Neighbors, quien no precisó cuándo dinero federal estarán recibiendo.

Según Ortiz, una de las primeras comunidades que Solar United Neighbors apoyará en su transición a la energía renovable, será la comunidad La Margarita, en Salinas. Allí, la organización espera construir una microrred fotovoltaica que energizará unos 314 hogares, mayormente ocupados por adultos mayores.

“La primera etapa es la planificación, así que ellos (el DOE) esperan que esto se haga rápido, se les somete a ellos, entonces, si ellos lo aceptan y nos dan el ‘ok’, podemos comenzar la construcción”, dijo, por su parte, Wanda Ríos, presidenta de la Asociación de Residente de La Margarita, Inc.

El objetivo de la líder comunitaria es convertir La Margarita en una de las primeras comunidades resilientes de Puerto Rico. Hasta el momento, la comunidad ha recibido unos $305,000 para la instalación de placas solares, proyecto que ha beneficiado a las primeras cinco residencias de la comunidad, así como para la construcción de unas compuertas para evitar inundaciones. El fondo está compuesto por asignaciones del municipio de Salinas, el DOE y la organización Espacios Abiertos.

Ortiz y Ríos conversaron con El Nuevo Día durante un foro organizado por Solar United Neighbors efectuado el pasado fin de semana en la Universidad Politécnica de Puerto Rico. El evento estuvo dirigido a grupos comunitarios interesados en la llamada independencia energética y acceder a fondos para lograrla, entre otros temas. Unas 200 personas, de distintas comunidades y organizaciones de la isla, participaron de la sesión.

Además de La Margarita, Solar United Neighbors ha beneficiado a alrededor de un centenar de comunidades alrededor de la isla e identificado a aquellas que verdaderamente necesitan asistencia para la orientación e instalación de sistemas fotovoltaicos.

“Algo en lo que nos estamos preocupando como organización sin fines de lucro es asegurarnos de que el proceso sea equitativo, transparente y que llegue a las comunidades correctas”, subrayó, entretanto, Amanda Ortiz, especialista regional de GoSolar y colaboradora para Solar United Neighbors.

Se informó que otras organizaciones como Barrio Eléctrico, Comunidad Solar Toro Negro, Inc., Environmental Defense Fund y Let’s Share the Sun Foundation, también participarán de la subvención federal.

“Falta ajustar tornillos” para lograr las metas

Por su parte, Agustín Carbó, director del grupo de Modernización y Recuperación de la Red Energética de Puerto Rico, adscrito al DOE, destacó durante su participación en la actividad, que aún “falta ajustar tornillos” para alcanzar las metas de transición energética.

“Estamos un poco lentos en algunos de los procesos por la misma burocracia que existe tanto el gobierno federal como estatal, así que parte de nuestra visión es cortar esos obstáculos y tratar de movernos con un poco más de rapidez”, dijo Carbó.

En su visita a la isla, la semana pasada, la secretaria del DOE, Jennifer Granholm, se expresó insatisfecha con los avances del proceso de transformación energética de Puerto Rico.

No obstante, Carbó estimó que, con los esfuerzos que está haciendo el Departamento de la Vivienda y el gobierno federal, se alcancen, en los próximos “dos o tres años”, hasta 100,000 viviendas adicionales con energía renovable. Al presente, se estima que hay cerca de 192,000 residencias conectadas a la red de energía renovable.

Asimismo, aseguró que el gobierno federal está enfocado en alcanzar la meta de 100% de generación con energía renovable para el 2050. Mientras, no pudo asegurar la viabilidad de que se alcance la meta inicial de un 40% de generación verde para el 2025.

“Hay que incluir todas estas casas que se le va a incluir techos solares en la ecuación para asegurar de que podamos cumplir con la meta de 100% renovable, así que es una meta que nosotros la vemos posible y hay que seguir trabajando todos en la misma dirección”, sostuvo Carbó, quien estimó que al presente, la generación distribuida en techos residenciales pudiera alcanzar el doble dígito, aunque las cifras del operador eléctrico LUMA Energy apuntan a que, en los momentos pico de demanda, rondan entre un 8% y un 9%, indicó.