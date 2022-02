La renuncia de la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, tomó por sorpresa al sector privado, y hay quien opina que su inesperada salida responde a la insatisfacción de los integrantes del ente fiscal con su trabajo.

“Me sorprende, como a todo el mundo. Nadie se lo esperaba, pero me imagino que se va porque piensa que ya terminó su mayor reto: lograr la aprobación del Plan de Ajuste de la deuda”, expresó Luis Gierbolini, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR).

Gierbolini no cree que su salida sea una señal de que pronto el Congreso federal vaya a ordenar la retirada de la JSF. “La ley PROMESA requiere que antes de que la Junta se vaya, haya cuatro presupuestos balanceados y Puerto Rico pueda regresar a los mercados. Y eso todavía no ha ocurrido”, dijo al señalar que no puede inferirse que este sea el comienzo de la salida del ente fiscal del país, como han reclamado algunos.

En cuanto al trato con Jaresko, sostuvo que siempre imperó la buena comunicación entre la CCPR y ella. “Estuvo abierta a escucharnos, aunque no siempre estuvimos de acuerdo con sus planteamientos, ni ella con los nuestros. Nos asesoró mucho y nosotros a ella”. Agregó que espera que la persona que la sustituya tenga la misma disposición al diálogo con los empresarios.

Por su parte, el abogado Rolando Emmanuelli, quien representa a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) en casos contra la JSF, puso en perspectiva que Jaresko es quien ha dirigido, día a día, todos los esfuerzos de política pública económica y fiscal de la Junta Fiscal. “La responsable de lo que ha hecho la Junta en todos estos años es ella, de eso no hay duda”.

Para el abogado, la salida de la ejecutiva no obedece a un acto de voluntad propia o a que pueda decir “misión cumplida”, pues aún queda mucho trabajo pendiente; sino que se va porque, según él, hay malestar entre los integrantes de la JSF con la labor que ella ha realizado.

Al igual que ocurre cuando un alto ejecutivo sale de la dirección de una empresa, que todos sus compañeros le desean lo mejor y se muestran cordiales, lo mismo sucederá con ella, dijo Emmanuelli.

“Esto da a pensar que no estaban satisfechos con su trabajo. Ella sale de repente, y tú no sueltas, así porque sí, un salario de $625,000 al año. Tampoco es cierto de que ha concluido su trabajo”.

Para abonar a su punto, indicó el abogado que el borrador del plan fiscal sometido a la Junta el 27 de enero dice que la economía de Puerto Rico va a caer en terreno negativo en el 2029. “No hay país que pueda pagar su deuda si está en negativo. Y esto se va a poner peor cuando se restructure el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica”.

“La piedra angular en la que descansa el Plan de Ajuste es en la energía barata para que la economía del país se encamine, y eso está en entredicho”, aseveró el letrado, quien es experto en quiebras y en la Ley PROMESA. Puerto Rico podría estar al borde de un estallido social, pues hay una alta probabilidad de que decenas de maestros renuncien al sistema público de enseñanza, según él, y los policías y bomberos también están inconformes con los salarios y beneficios que reciben.

A preguntas de este diario sobre cuál debe ser el salario de la persona que sustituya a Jaresko, Emmanuelli respondió que “no debe ganar los $625,000 que ella devenga, debe ganar mucho menos porque ese dinero sale del fisco, no lo pagan los federales”.

Mientras, Oscar Cullen, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), también dijo estar sorprendido con la renuncia de Jaresko. Señaló que su incumbencia por los pasados años al frente de la JSF ha sido un camino “lento y lleno de obstáculos”, en parte, provocado por el huracán María, los terremotos y por los cambios de gobierno, lo que le impidió avanzar.

Cullen enumeró varios logros obtenido por Jaresko, entre ellos la reestructuración de COFINA; la reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento; el primer presupuesto balanceado y certificado por la legislatura, y aprobado por el Ejecutivo; y la reestructuración de la deuda del gobierno central a través del Plan de Ajuste.

Sin embargo, el líder de los CPA afirmó que todavía le queda mucho trabajo a la JSF y al próximo director ejecutivo. “De todos los requisitos que exige PROMESA, la reestructuración de la deuda aún no se ha completado, quedando pendientes importantes acuerdos como los de (la Autoridad de Carreteras) y (la Autoridad de) Energía Eléctrica”, afirmó Cullen.

De otro lado, Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, opinó que Jaresko sale de la dirección de la JSF, porque completó la misión para la que fue contratada.

“Entendemos que tomó una decisión personal en el momento en que concluyó una compleja labor de negociación de deuda y completó su trabajo. Con tanta presión se pudo haber ido antes y dejar el proceso en etapas complicadas, y entonces sí hubiéramos tenido un gran problema. Dejó completado el proceso y el Plan (De Ajuste), el cual era su misión y compromiso”, dijo Pérez.