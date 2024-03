Swain pone fecha para que la Junta Fiscal y los acreedores de la AEE presenten sus últimos cartuchos

Los objetores piden excluir el testimonio del economista Andrew Wolfe

En una moción separada, Assured Guaranty, GoldenTree Asset Management, Syncora Gurantee, el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) y el fiduciario US Bank National Association reclamaron a la jueza Swain que no dé peso al trabajo de Wolfe y tampoco, al alegato de la JSF de que ha transcurrido el tiempo permitido en el proceso judicial para objetar el testimonio del economista. Ello, porque la moción –que en la jerga legal se conoce como la regla Daubert- para eliminar el testimonio de Wolfe, debió tramitarse antes de la vista de confirmación.

Según los objetores, no fue hasta el pasado 14 de marzo cuando el economista admitió en el tribunal que su modelo econométrico no es conocido ni ha sido aceptado por la comunidad macroeconómica.

En consecuencia, no invocar la regla de evidencia Daubert en el momento oportuno, no convierte el testimonio de un experto en admisible cuando no lo es, alegan los bonistas objetores.

Según Wolfe, el problema con Puerto Rico –y por ende, con la AEE- es que su economía no puede analizarse exactamente con otras economías. Guarda similitud con un estado de Estados Unidos, pero no lo es, tiene las características de un país, pero no es una economía soberana y ni siquiera es igual a otros territorios de Estados Unidos. Esas particularidades, según Wolfe, requieren un modelo econométrico particular, en lugar de aplicar otros modelos como el de Solow, que la JSF utilizó sus trabajos iniciales, hacia el 2017.