A pesar de que mantiene múltiples relaciones de negocios con consultores y representó o representa a bonistas y aseguradores municipales que participan del proceso de quiebra de Puerto Rico, el bufete Willkie Farr & Gallagher LLP se ha convertido en el nuevo “asesor legal especial” en el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El bufete, a su vez, apoyará a Shelley C. Chapman, la jueza que hasta el pasado 30 de septiembre lideraba el Equipo de Mediación de la AEE, y quien a pesar de haber colgado la toga e integrarse al equipo de Willkie, continuará a la cabeza de las negociaciones para reestructurar la deuda de la corporación pública.

Así lo decidió la jueza Laura Taylor Swain, a pedidos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el pasado 7 de octubre, cuando también determinó que el nombramiento de Chapman como líder del Equipo de Mediación de la AEE se extenderá por unos seis meses.

Chapman, quien se desempeñaba como jueza federal en el Distrito Sur de Nueva York, se habría retirado en junio pasado, pero continuó llevando la toga, a pedidos de ese foro, hasta el mes pasado.

Crece la factura de la quiebra

Al acoger el pedido de la JSF, la jueza dio paso a los honorarios que Willkie y la ex jueza Chapman cobrarán por sus servicios. Considerando que la JSF debe presentar un Plan de Ajuste para la AEE (PDA-AEE) en o antes del próximo 1 de diciembre, tales servicios costarán a los abonados de la AEE cuando menos otros $100,000.

Ello, porque según el recurso radicado por la JSF, el estudio legal facturará unos $50,000 mensuales por sus servicios. En esos servicios también estarán aquellos que preste la abogada Jamie Eisen, quien fungía como oficial jurídico de Chapman y quien también se integró a Willkie.

Al justificar su ruego, la JSF indicó a Swain que continuar con Chapman -ahora abogada principal en Willkie- a la cabeza del proceso de mediación haría bien una vez el organismo y los diversos acreedores de la AEE reanuden las negociaciones.

Lo que está en juego

El pasado 28 de septiembre, luego de un impasse entre la JSF y varios bonistas de la AEE, la jueza Swain mantuvo con vida ese proceso de reestructuración y ordenó a las partes entrar nuevamente al proceso de mediación, litigar las controversias de derecho y preparar un PDA-AEE en o antes del próximo 1 de diciembre.

Las partes regresan a la mesa luego de que, el mes pasado, en medio del huracán Fiona, la JSF abortaran las negociaciones.

El pasado 24 de septiembre, El Nuevo Día reseñó que la JSF se retiró de la mesa porque las condiciones requeridas por los acreedores son impagables para Puerto Rico. Entre otras cosas, las negociaciones giran en torno a un cargo de conexión que, según una de las propuestas, se traduciría en un aumento promedio de unos $23 dólares al mes para los abonados de la corporación pública o alrededor de cinco centavos el kilovatio hora (kvh).

La “pericia” de Willkie

“Los honorarios mensuales son también apropiados”, reza el escrito de la JSF.

“Asumiendo que los profesionales y el grupo de trabajo y la líder mediadora trabajen, en conjunto, 120 horas al mes en el (proceso de) mediación, el honorario mensual equivaldría a aproximadamente $417 por hora, lo que es un cargo combinado significativamente más bajo que lo que habría facturado Willkie bajo sus arreglos estándares de honorarios”, justificó la JSF.

De acuerdo con el organismo, extender el nombramiento de Chapman hacía sentido porque la ex jueza está familiarizada con las particularidades de la AEE. Y ahora que Chapman trabaja para Willkie, el proceso de negociación también se beneficiaría “significativamente” de la pericia del bufete.

No es la primera vez que la JSF recluta a Willkie. En el inicio de los casos de Título III, dicho bufete fue el soporte de Bettina M. Whyte, la entonces agente de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) para resolver la disputa entre la JSF y los bonistas de esa corporación pública en torno a la pertenencia del Impuesto a la Venta y Uso (IVU).

Willkie terminó esas funciones para junio de 2019, cobrando entonces sobre $10 millones por sus servicios.

Una parte “sin interés”

En esta ocasión, la contratación de Willkie debió analizarse a la luz de la ley de divulgación federal (PRRADA, en inglés) y según dicho análisis, el bufete tuvo y tiene relaciones con múltiples partes en el proceso de quiebra de Puerto Rico.

Según el análisis, Willkie mantuvo entre sus clientes a firmas como Ankura Consulting y Deloitte, que asesoran el gobierno en diversos temas fiscales y financieros; Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, que ha asesorado a acreedores que participan en la quiebra de la isla al igual que a la aseguradora National Public Finance Guarantee, también con intereses en la AEE, entre otras.

Al presente, Willkie tiene entre sus clientes a AES Ilumina -cuyo contrato pudiera afectarse por las negociaciones en la AEE-, Assured Guaranty -que garantiza bonos de la AEE- y a varias de las firmas de inversiones que permanecen como bonistas de gobierno, entre ellas, Knighthead Capital Management y Monarch Alternative Solutions, e incluso, a fiduciarios de la deuda de Puerto Rico como Wilmington Trust.

Sin embargo, ninguno de esos vínculos supondría un conflicto de interés a la luz de PRRADA, reza una declaración de John C. Longmire, socio de la unidad de Reorganización y Reestructuración de Empresas de Willkie.

Según Longmire, Willkie no es acreedor de la AEE, no ha trabajado para la corporación pública y no tiene ningún interés material adverso a esa utilidad pública.

“Dado el gran número de partes con interés en la AEE (MIP, en inglés) y a pesar de los esfuerzos para identificar y divulgar las relaciones de Willkie con esas partes con interés material, Willkie no puede declarar con certeza que todas sus relaciones de clientes u otras conexiones han sido divulgadas en la declaración de Longmire”, reza el recurso de la JSF.

“Willkie ha informado a la (JSF) que hará divulgaciones adicionales a este tribunal si toma conciencia de cualquier otra conexión con las partes con interés material de la AEE”, agrega el escrito.

Crece la lista de asesores

Con la contratación de Willkie y Chapman, aumenta a tres, el número de firmas que han asesorado a los mediadores nombrados por el tribunal en los casos de Título III de Puerto Rico.

Phoenix Management asesoró al Equipo de Mediación del gobierno central y ha facturado sus servicios por casi tres años.

En junio pasado, Moelis & Company se convirtió en asesor financiero del equipo de mediadores en la AEE.

Según un escrito del oficial examinador de los honorarios del proceso de quiebra de Puerto Rico, Brady C. Williamson, con motivo de la contratación de Willkie, ninguno de los asesores de los equipos de mediación están obligados a cumplir con requisitos de informes o tiempo trabajado para cobrar sus honorarios.