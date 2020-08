El presidente del grupo económico que asesora a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Emilio Zavala, lamentó este martes que se proyecte que el sector empresarial del país objete restricciones adicionales para atajar el coronavirus, al tiempo que aseguró que hay más áreas de consenso con el grupo médico de lo que se ha proyectado.

“Decir que de 17 puntos en los que se ha trabajado, objetemos uno, no me parece que sea un desacuerdo como se ha representado”, dijo Zavala.

El Nuevo Día reseñó ayer que el grupo médico que asesora a la mandataria en la respuesta al coronavirus, no podía ponerse de acuerdo con su contraparte en el lado económico porque la incidencia de casos de COVID-19 en la isla requiere medidas “drásticas” para evitar el avance de la pandemia.

Se espera que la gobernadora comunique su decisión mañana miércoles, cuando anunciaría las restricciones que se aplicarán. Estas cobrarían vigencia el próximo sábado. Las restricciones dirigidas a restringir la movilidad de las personas tendrán una vigencia de 21 días antes de que puedan ser levantadas o modificadas.

En esencia, si la gobernadora acoge la recomendación del grupo médico, Puerto Rico regresaría a las restricciones de movilidad y de cierre de negocios que imperaban para principios de mayo pasado.

De acuerdo con Zavala, el pasado viernes ambos grupos de trabajo elaboraron un documento con recomendaciones a la gobernadora.

Las recomendaciones, según el ingeniero, incluyen desde iniciativas puntuales de educación a la comunidad e intensificar el cumplimiento de las órdenes ejecutivas hasta restringir actividades que resulten en la aglomeración de personas.

“Estas medidas restrictivas que se quieren imponer no funcionan si solo haces parte de lo que se acordó. Esto funciona si tanto las personas como las empresas entienden la importancia de la protección, pero también si hay fiscalización, si se asegura que todo el mundo tenga acceso a los datos”, dijo Zavala.

Sobre las empresas el peso de la respuesta a la pandemia

Según Zavala, la diferencia principal entre ambos grupos se centra en la magnitud del cierre que se aplicaría, en especial, porque casi cuatro meses después de que comenzó el plan de reapertura económica, los demás componentes del plan que buscaban mantener el COVID-19 a raya no se han puesto en vigor o lo hecho es insuficiente.

Ese sería el caso de la funcionalidad de las aplicaciones de rastreo de casos o de las intervenciones con personas o entidades violando el toque de queda.

Ante esa situación, pareciera que tanto la respuesta a la pandemia como los resultados de la crisis sanitaria vuelven a recaer en el sector empresarial de la isla.

“La fiscalización es un elemento importante en todo esto y que se tiene que hacer”, dijo Zavala al señalar que sugirieron sin éxito que en lugar de decretar un cierre tan restrictivo, el gobierno también haga valer las restricciones en vigor.

De acuerdo con Zavala, una vez comenzó la reapertura, las intervenciones con personas violando el toque de queda dejaron de informarse. Agregó que tampoco se efectúan intervenciones en lugares donde se conoce hay aglomeración de personas y la percepción es que las intervenciones en negocios en incumplimiento es mínima.

El ingeniero destacó que las iniciativas para que las agencias reciban confidencias por el incumplimiento de las medidas de prevención tampoco están en vigor y que en el caso del rastreo de casos, falta “mucho por hacer”.

“El problema más grande que ha habido es gente reuniéndose en sus casas”, dijo Zavala. “Si los oficiales de ley y orden no emiten la multa, no cierran ese comercio en incumplimiento, si el sistema no manda el mensaje que hay consecuencias sobre las acciones, no se va a lograr lo que se quiere”.

“Preocupan los contagios y no quiero decir con esto que eso no es importante porque lo es y mucho, pero pensaría que también debe preocupar que haya miles de personas que no puedan ganarse el sustento”, comentó el ingeniero.

Zavala recordó que en este momento, las ayudas federales han disminuido o son inexistentes para quienes se vean afectados con las nuevas restricciones.

De acuerdo con Zavala, ante la falta de implementación de otros componentes del plan, los impactos a la economía y la posible destrucción de 150,000 empleos sería daño colateral”, cuando lo que hace sentido es tener un sistema de cumplimiento robusto” para frenar el virus con el menor impacto económico posible.