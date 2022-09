En la isla todavía faltan unas 100,000 familias, muchas de ellas de inmigrantes, que no han solicitado el crédito por menor dependiente (Child Tax Credit o CTC), lo que significaría miles de dólares en sus cuentas de banco. Sin embargo, el desconocimiento y temor ante las implicaciones que pudiera tener llenar una planilla federal les ha impedido de recibir ese beneficio.

Ante esa realidad diversas organizaciones sin fines de lucro hicieron hoy un llamado a estas personas para que se comuniquen y contesten sus dudas sobre este crédito. Aunque el crédito estará disponible hasta 2025, las organizaciones comunitarias que trabajan estas planillas sin costo alguno realizarán este esfuerzo por dos meses adicionales (noviembre).

Este crédito – que se obtiene llenando una planilla del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés)- significaría un desembolso de $3,600 por cada menor entre 0 a 5 años y otros $3,000 por los menores de 6 a 17 años. El estimado en la isla era que unas 306,000 familias podrían beneficiarse de este crédito y, al momento, la información que ofrecieron las organizaciones es que han solicitado unas 200,000 familias y se han desembolsado $870 millones.

Marcos Santana, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, reconoció que existen dudas y temores en la comunidad de inmigrantes a la hora de llenar un documento que de alguna manera los identifique o vincule con el gobierno federal. Urgió a estas personas a marcar el 2-1-1 para recibir una cita y contestar preguntas en alguno de los centros ubicados en toda la Isla.

“La recomendación en estos casos es invitar a las familias que se comuniquen con nosotros y, caso a caso, vamos a ir ayudando. La invitación es que se comuniquen y vamos a buscar alternativas para cada caso”, expresó.

Las personas que cualifican para este crédito son aquellas que cuidan de un menor. Es decir, aplica tanto para padres y madres como para personas custodias o cualquier familiar que sea el cuidador de estos menores.

Charlotte Gossett Navarro, directora de Hispanic Federation Puerto Rico, dijo que muchas personas tuvieron que pagar entre $250 y $400 para que un contable les llenara la solicitud de este crédito. Recordó entonces que el servicio está disponible libre de costo a través de la Alianza para la Seguridad Económica, formada por la Hispanic Federation, Espacios Abiertos y el Instituto de Desarrollo de la Juventud. Estas organizaciones, junto a otras entidades sin fines de lucro, mantienen la página reclamatudineropr.com, donde las personas pueden realizar citas para ir a alguno de los centros disponibles y llenar esta planilla o contestar dudas.

Sarah Vázquez, portavoz del Instituto de Desarrollo de la Juventud, recordó que una persona puede cualificar para recibir estos fondos aunque no haya trabajado en 2021.

“Lo puedes solicitar por la plataforma de reclamatudineropr.com; pero si se tranca el bolo, pueden hacer cita a través del 2-1-1 y todas las organizaciones van a estar disponibles gratis. Hemos abierto estos espacios para que las familias puedan recibir la orientación y recibir el dinero. Hay personas que lo radicaron por teléfono y no les ha llegado. Pues lo pueden radicar de manera digital”, explicó.

Por su parte, Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, recordó que el 97% de las familias con menores en la isla cualifican para esta ayuda.

“Esto es un alivio para el bolsillo de todas las personas con menores a su cargo porque lo que busca la ayuda es el bienestar de todos los menores. Aunque no hayan radicado planillas o no tengan ingresos, cualifican”, afirmó. “Tiene que haber estado encargado de más del 50% de la manutención del menor hasta 2021 y no puede haber sido reclamado por otra persona. Si ya fue reclamado, no puede ser reclamado dos veces. Pero aplican abuelos, tíos y cualquier otra persona que tenga a su cargo un menor”.

Norma Meléndez de León labora con la organización Guardarraya Unidos por un Patrimonio Educativo. Esta organización sin fines de lucro en Patillas es una de las que está ayudando a los ciudadanos a llenar estas planillas y recibir los fondos federales.

Relató que muchas de las personas que han recibido en esta entidad, ya llenaron el documento, pero han confrontado algún problema en el proceso y se han quedado sin los fondos.

“Hemos recibido muchas peticiones de ayuda para la parte de la verificación del número de identificación. Muchos no han recibido el reembolso porque tienen que verificar su identidad. Han recibido cartas y no las entienden o no saben hacerlo por Internet”, contó. “El proceso tiene dos pasos e incluye verificar la identidad del que solicita. Tienen que entrar a la página del IRS y validar la planilla, pero ahí se quedan porque son una serie de preguntas que deben contestar. Los estamos ayudando con eso”.

Confirmó que las personas que nunca han radicado planillas pueden intimidarse con el proceso si no cuentan con ayuda.

“La diferencia es que este programa permite radicar a personas sin ingresos o que nunca han llenado una planilla. Esos están teniendo dificultades porque no tienen un expediente en el IRS”, explicó.