Tras millones de inversión y años de atrasos, la plataforma central de contabilidad del gobierno sigue sin funcionar

San Juan - Lo que sería una de las herramientas de contabilidad más importantes para que el gobierno de Puerto Rico agilice la emisión de sus estados financieros auditados, y gestionar y registrar en tiempo real los ingresos y pagos que efectúa a diario, aún no se ha podido implementar tras casi siete años de intentos y aproximadamente $80 millones invertidos , indicó Nelson Pérez Méndez, secretario interino del Departamento de Hacienda .

El sistema debió comenzar a operar en verano pasado, sin embargo, no se implementó y el contrato con el implementador -Oracle Cloud- vence este mes, por lo que se evalúa una extensión.

$80 millones y contando

Sin embargo, aunque el gobierno no ha gastado por encima de lo presupuestado, hasta la fecha, no se ha publicado un estado financiero balanceado y auditado que confirme que Puerto Rico está en cumplimiento, mientras que la herramienta que permitiría lograrlo de manera más acelerada, el ERP, aún no está implementada.