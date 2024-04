El ICSE no descarta ir a Boston por el Plan de Ajuste de la AEE

El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) no descarta acudir al Primer Circuito de Apelaciones si la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain da paso a un Plan de Ajuste en la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE) que ponga en riesgo la política pública que aboga por la generación distribuida y la transición de Puerto Rico a energía renovable.

Estos van desde imponer un cargo legado en la factura de electricidad que miles de hogares no podrán costear hasta la falta de recursos para responder a una emergencia o para lograr las mejoras que una infraestructura eléctrica necesita.

“Nuestra participación en los procesos de la corte que dirige la jueza Swain ha comprobado que no importa el ajuste, no tendremos un sistema (eléctrico) que sea financieramente viable para la AEE”, dijo Rossi.

“Lo que me preocupa y lo que me parece no se ha entendido es que el planteamiento de que la AEE puede entrar en una ‘espiral de muerte’ es muy real”, dijo Agrait, haciendo referencia al término que se utiliza para describir a las compañías eléctricas que colapsan.