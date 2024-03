Venden por $1.1 millón dos obras de arte de la colección de Julio Herrera Velutini

Supuestamente las piezas fueron vendidas por el síndico del proceso de liquidación de la Entidad Bancaria Internacional (EBI), Driven Administrative Service, LLC. , y hasta el momento se desconoce la identidad del o los compradores, dado que supuestamente la “empresa no quiso revelar”.

No obstante, según el tracto judicial, el pasado 7 de febrero las partes entablaron negociaciones de buena fe sobre las obras en disputa, acordando que Bancrédito inspeccionaría la colección.

La colección, la cual se exhibía en las oficinas principales del banco en la Milla de Oro, en Hato Rey, tenía un valor de aproximadamente $22.5 millones, según su última tasación en 2029. Aparentemente, Driven no realizó otra tasación antes de vender las dos obras.

“Esta valoración no tiene en cuenta acontecimientos recientes que sin duda han aumentado el valor de la obra de arte, como el fallecimiento del famoso artista Fernando Botero, cuya obra constituye una parte sustancial de la colección”, lee recurso legal, en el que se detalla que una de las obras es de Botero.

“El demandante no estaba informado sobre las ventas. Este gráfico, que representa el Flujo de Fondos del 20 de abril de 2023 al 16 de junio de 2023, representa cómo no había manera de determinar que las obras de arte habían sido vendidas en ese momento, porque el saldo total de las cuentas bajó, no subió”, recoge la demanda.