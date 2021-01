Plaza Las Américas presentó el informe de los resultados de la participación de las organizaciones sin fines de lucro que tuvieron presencia en el centro comercial durante el 2020, año en que la isla enfrentó el reto de la pandemia del COVID-19.

Un total de 23 entidades sin fines de lucro participaron del programa “Tu Comunidad tiene una PLAZA”, el cual les permite llevar a cabo esfuerzos de orientación y recaudación de fondos dentro del mall. Entre los meses de enero a marzo y de septiembre a diciembre, las organizaciones sin fines de lucro participantes lograron impactar sobre 20,000 personas que visitaron el centro comercial y obtuvieron $117,989 en recaudos.

De igual manera, el informe demuestra que las organizaciones sin fines de lucro lograron reclutar 1,715 nuevos voluntarios y adquirieron 147 nuevos contactos (“networking”) durante su estadía en el centro comercial.

“El 2020 fue un año de muchos retos para todos, incluyendo para las organizaciones sin fines de lucro. Debido a la pandemia que continuamos enfrentando, muchas de las entidades tuvieron que cancelar sus eventos masivos de recaudación de fondos. A través del uso del espacio de “Tu Comunidad tiene una PLAZA”, muchas de las instituciones logran recaudar fondos por medio de la venta de artículos promocionales, a la vez que cumplen con su misión de orientar a la comunidad sobre las diferentes causas a las que contribuyen”, señaló Carlos I. Ayala, quien tiene a cargo los programas de comunidad de Plaza Las Américas.

Fundación de Niños San Jorge, Lemonade Day Puerto Rico, 5K Deja Tu Huella, Fundación CAP, Inc., Make-A-Wish Puerto Rico, Alianza de Autismo de Puerto Rico, US Census, Scuba Dog Society Puerto Rico, De Frente al Alzheimer, Inc., Huella Colegial, Team Cuca Foundation, EDP University, Susan G. Komen Puerto Rico, Cross The Goal Foundation, Voces Coalición de Vacunación, Centro de Servicio María de los Ángeles, Inc., Fundación CineStell de Puerto Rico, Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), Fundación Sila M. Calderón, El Camino a la Felicidad, Sociedad Pro-Hospital del Niño y La Casa de la Cultura Isabelina fueron las entidades que participaron del programa “Tu Comunidad tiene una PLAZA” durante el 2020.

Como parte de sus aportaciones a Puerto Rico, Plaza Las Américas colabora con las comunidades mediante distintas iniciativas entre las que se encuentra el programa de los artesanos, la competencia de dibujo de los estudiantes de la Escuela Elemental Nemesio R. Canales, el club de los Caminantes de Plaza Las Américas, La Placita en Plaza, la donación de monedas recolectadas en las fuentes norte y sur a diversas organizaciones sin fines de lucro y el programa Tu Comunidad tiene una PLAZA, entre otras.