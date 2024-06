“A mí no me cabe duda que a la gente le encanta la publicidad. La gente dice que los anuncios le molestan o que ‘no me gustan’ los anuncios. Eso es lo que uno dice, pero no es verdad. A la gente le encantan los anuncios. Lo que no le gustan son los anuncios malos, los que tratan de interrumpir su vida”, dijo. “Cuando ves un anuncio bueno, la gente lo busca para enseñárselo a los amigos”.