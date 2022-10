Ante los efectos del cambio climático y la crisis económica, la agricultura sostenible se perfila como una posible solución a un escenario de inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Así lo expuso el economista Julio César Hernández Correa en su estudio titulado ‘Evaluación del estado actual y el potencial de la seguridad alimentaria de Puerto Rico’, durante la Convención de Supermercados Selectos que se celebró hoy en el Hotel Rio Mar, en Río Grande.

Incluso, durante la actividad, representantes del sector privado y gubernamental firmaron un acuerdo colaborativo para impulsar la agricultura sostenible en el país.

“Una persona tiene inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos seguros y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o falta de recursos para obtener alimentos”, indicó el economista.

Durante su exposición, el experto planteó que, aunque en la isla todavía se cosecha, la mayoría de los alimentos provienen del exterior. En su estudio, Hernández mencionó que, a pesar de contar con más de 500 kilómetros de costa, la isla no tiene una industria de pesca a nivel comercial y no existe un plan para desarrollarla. Comentó, además, que desde 2015, el Departamento de Agricultura no publica información sobre la producción agrícola, por lo que se desconoce cuántos alimentos se producen localmente. Al tratarse de un territorio rodeado de agua y terreno de gran potencial para la industria pesquera y agrícola, el estudio de Hernández reflejó que no se está utilizando en su totalidad para asegurar el sistema alimenticio del país.

Ante esto, Hernández propuso que se otorguen incentivos contributivos a la productividad de las tierras y acciones que desalienten la improductividad. Asimismo, sugirió la creación de programas para la siembra en espacios cerrados a nivel comercial y el desarrollo de varios programas para fomentar la pesca comercial. Señaló que el gobierno federal debe derogar las leyes de cabotaje. Según el economista, esta reglamentación encarece excesivamente el consumo en la isla.

El economista Julio César Hernández Correa resaltó que aproximadamente un 9 % de la población mundial padece de hambre. (Alejandro Granadillo)

De acuerdo con el análisis del economista, aproximadamente un 9 % de la población mundial padece de hambre. Para combatir este mal social, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó la meta ‘Hambre Cero’ como el segundo objetivo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo de dicha entidad internacional es acabar con el hambre, alcanzar una seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.

El estudio de Hernández también hizo referencia a los datos del Behavioral Risk Factor Survey (2020 y 2021), que señalan que solo el 8 % de los jóvenes entre 18 a 25 años; 2 % de las personas entre 26 a 35 años; y 2 % de las personas de 65 años o más en Puerto Rico se encuentran bajo un peso normal y saludable, lo que, según el economista, puede indicar serios niveles de desnutrición en estas poblaciones.

Por su parte, la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia, han aumentado significativamente el costo de los insumos agrícolas y los precios de los alimentos. Entre agosto de 2021 y 2022, los precios de los productos han sufrido un aumento en 10 %, 8 % las azúcares, 13 % los cereales, 30 % las grasas y 50 % los huevos. En la isla, los productos que más se consumen son el azúcar, arroz, leche, maíz y aceites, dijo el economista. Estos son responsables del 58 % de la demanda calórica de la población residente y visitante.

Para impulsar la agricultura sostenible en el país y frenar la inseguridad alimentaria, representantes del sector privado y gubernamental firmaron un acuerdo colaborativo durante la actividad.

El acuerdo establece el compromiso de fomentar en Puerto Rico los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, medidas que ayuden a detener la pérdida de terrenos agrícolas, replicar programas exitosos de agricultura en las escuelas, revisar la Ley Contributiva para que estimule la producción de las tierras y desalentar la improductividad, el programa de incentivos agrícolas para incluir espacios de invernaderos cerrados a nivel comercial con el Colegio de Ciencias Agrícolas y crear preferencia de los parques industriales de PRIDCO para actividad agrícola diversificada.

Además, busca promover cambios en la política pública para que la Autoridad de Tierras permita arriendos menores a 15 cuerdas por agricultor, fomentar cambios en la política pública para incentivar la diversificación de cultivos en lugar de incentivar los monocultivos y el aumento del número de empleados agrícolas, entre otras. Igualmente, el acuerdo busca que se negocie con el gobierno federal la excepción de la inmigración de los trabajadores de Latinoamérica y hacer un frente común para el establecimiento del programa SNAP en Puerto Rico con excepciones.

En la foto, José Díaz, miembro de la Junta de Planificación, y Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de Supermercados Selectos. (Alejandro Granadillo)

El acuerdo colaborativo fue firmado inicialmente por el presidente de la Junta de Directores de Supermercados Selectos, Ariel Torres; el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero; el presidente y principal oficial ejecutivo de United Way Puerto Rico, Samuel González y el presidente Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez.

Otros riesgos a la seguridad alimentaria en Puerto Rico

Otro de los aspectos que pone en riesgo la seguridad alimentaria en la isla son los salarios. De acuerdo con la investigación, en una encuesta de la comunidad realizada en 2022, en el 2021 la mediana de salarios en Puerto Rico es de $17,798 siendo este un 56 % menor que la de Estados Unidos.

El salario no es lo único que impacta a la ciudadanía. De acuerdo con Hernández, los huracanes también han impactado la seguridad alimentaria en la isla. Desde 1922 hasta el 2022, se han registrado un total de 18 huracanes. Debido a los cambios climáticos se estima que en las próximas décadas aumente el nivel del mar entre uno a cuatro pies. Según expertos, esto amenazaría las principales ciudades costeras, haciéndolas más vulnerables a inundaciones y destruiría la producción agrícola contigua al mar.

El paso del huracán Fiona el pasado 18 de septiembre volvió a poner al descubierto la fragilidad del sistema de energía eléctrica, el suministro de combustible y el acceso a alimentos.

Incluso, según el estudio, la inseguridad energética del país se ha transformado en inseguridad alimentaria. Con el paso de los huracanes y los prolongados apagones, muchas familias han perdido sus alimentos y han desplazado su consumo a alimentos enlatados con altos contenidos de grasas y sodio, lo que pudiera exacerbar distintas condiciones de salud.