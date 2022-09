Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

Aunque algunas fincas reportaron pérdidas significativas, la mayoría del sector avícola no sufrió mayores daños con el huracán Fiona, por lo cual se espera que no haya escasez de huevos y pollos locales en las góndolas.

El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, afirmó que la planta de To-Ricos, en Aibonito, perdió polluelos, pero dijo que no hubo daños significativos que impidan la producción. Su estimado es que estos daños no impedirán que el producto local llegue a los supermercados.

“La planta está operando. Prácticamente, un porciento bien alto de las fincas ya tienen electricidad. Quedan unas regiones que todavía no tienen, pero la gran mayoría ya tiene. Nosotros le suplimos diésel de emergencia al molino de To-Ricos que está en Las Piedras, que no tenían diésel para hacer el alimento”, explicó.

PUBLICIDAD

Según el funcionario, estos productores, “están supliendo a los supermercados sin problemas”. Si bien unos 20,000 pollos murieron durante el huracán, la cantidad de estos polluelos supera el millón.

En declaraciones escritas, Jaime Jiménez, gerente general de Pollos To-Ricos, informó que el daño a la planta fue mínimo y que el impacto por la pérdida de animales fue “menor”.

“Las granjas se afectaron con las inundaciones y se hicieron ajustes para proteger a los pájaros, por lo que el impacto fue menor”, dijo. “El impacto del huracán María fue devastador para la industria de pollos y para nuestras plantas. El principal problema con Fiona ha sido la falta de disponibilidad de diésel y la electricidad para mantener la producción”.

La planta está en operaciones y aún no han terminado el estimado de daños luego del huracán, dijo.

Steven Benítez, vicepresidente del Fondo de la Industria de Huevo y portavoz de ese sector en la Asociación de Agricultores, señaló que al presente, el problema principal es la falta de diésel. Durante el huracán, relató, se rompieron algunas cortinas y se mojó la gallinaza –o estiércol de las gallinas- lo que dificulta su transportación.

“El problema que tenemos es la falta de diésel y con los granos. La gallina pone siete días a la semana. Si no tenemos diésel, se nos hará difícil recoger eso. Estamos viendo a ver cómo solucionamos eso, porque si no, vamos a tener serios problemas”, afirmó, al hablar de los ocho productores de huevos que quedan en el país.

PUBLICIDAD

A preguntas de este diario acerca del efecto del huracán en el precio de los huevos, Benítez explicó que el precio de los huevos importados podría afectar el costo del producto local.

“Tenemos huevos que vienen de Estados Unidos muy caros y eso crea una escasez ficticia. Puerto Rico está produciendo a 100%, pero no damos abasto. Lo que queremos que se vea es la oportunidad que tenemos de que el productor local crezca”, dijo. “No es que no queremos crecer. Pero construir un rancho hoy día nos sale en el doble. Quisiera tener más gallinas, quisiera crecer, pero no están las ayudas”.

Pedro Prado, gerente de la Finca Pastoreo en Dorado, detalló que perdieron el 70% de sus gallinas ponedoras a causa de las inundaciones. Esta finca lleva dos años en operaciones y, además de huevos, vende carnes de diversos animales, como pollo, cerdo y cordero.

“Desde el huracán estamos apagando fuegos. Tuvimos unas inundaciones terribles. Se nos inundó toda la finca”, afirmó. “Estamos buscando alternativas para recuperar el ingreso porque una gallina ponedora toma seis meses en desarrollarse”.

Uno de sus planes es conseguir gallinas que ya estén criadas en otras granjas para que comiencen de inmediato a poner huevos.

“Si las cogemos desde que son pollitos, no vamos a poder estar tanto tiempo sin esos ingresos. A nosotros se nos dañó equipo, pero principalmente, el efecto mayor fue la pérdida de gallinas. Hemos tenido el apoyo de los clientes y eso es lo que nos anima a seguir adelante”, afirmó.