Empresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Abre la tercera tienda Goodwill en Puerto Rico

La cadena de mercancía de segunda mano está localizada en Los Colobos Shopping Center, en Carolina

13 de febrero de 2026 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La nueva tienda de Goodwill en Carolina generó 49 empleos, se informó. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

La tercera tienda de Goodwill en Puerto Rico abrió sus puertas ayer, jueves, en Los Colobos Shopping Center, en Carolina.

RELACIONADAS

De esta forma, la cadena de tiendas de segunda mano amplió su presencia en el mencionado municipio, donde ahora cuenta con dos establecimientos.

La primera tienda de Goodwill en Carolina abrió en el centro comercial Plaza Escorial.

Además de Carolina, Goodwill tiene presencia en Bayamón, donde opera en el edificio de la desaparecida tienda de telas Olazábal.

En el caso de la tienda de Los Colobos, el establecimiento generó 49 empleos, se informó.

En 2025, la cadena anticipó que la apertura de sus primeras tres tiendas en la isla requerirían una inversión de $5 millones.

Cada una de las Goodwill cuenta con varios departamentos: ropa para damas, hombres, niños, calzado, muebles y artículos de decoración para el hogar, entre otros.

Goodwill cuenta más de 3,000 puntos de venta distribuidos en países como Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil, México, Panamá, Venezuela, Canadá y Uruguay, entre otros.

La cada de tiendas se define como una empresa sin fines de lucro que brinda oportunidades de empleo a personas en situaciones vulnerables, y opera una cadena de tiendas en las que vende mercancía de segunda mano.

Para ello, personas y empresas donan artículos en buenas condiciones.

La organización fue fundada por el reverendo Edgar J. Helms en 1902 en Boston, Massachusetts.

El año pasado, Goodwill entró nuevamente a la lista de Forbes de las organizaciones caritativas más grandes en Estados Unidos y el diario The New York Times ha reportado que la cadena registró $7,000 millones en ingresos durante el 2025.

La organización liderada por Steven C. Preston contempla abrir 100 tiendas en este año.

En esos planes de expansión estará Puerto Rico, pues a nivel local, la cadena continúa buscando localidades para establecerse, particularmente busca espacios de entre 12,000 y 20,000 pies cuadrados, según publicaciones especializadas.

Organizaciones sin fines de lucro, Carolina
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
