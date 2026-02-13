Abre la tercera tienda Goodwill en Puerto Rico

La tercera tienda de Goodwill en Puerto Rico abrió sus puertas ayer, jueves, en Los Colobos Shopping Center, en Carolina.

De esta forma, la cadena de tiendas de segunda mano amplió su presencia en el mencionado municipio, donde ahora cuenta con dos establecimientos.

La primera tienda de Goodwill en Carolina abrió en el centro comercial Plaza Escorial.

Además de Carolina, Goodwill tiene presencia en Bayamón, donde opera en el edificio de la desaparecida tienda de telas Olazábal.

En el caso de la tienda de Los Colobos, el establecimiento generó 49 empleos, se informó.

En 2025, la cadena anticipó que la apertura de sus primeras tres tiendas en la isla requerirían una inversión de $5 millones.

Cada una de las Goodwill cuenta con varios departamentos: ropa para damas, hombres, niños, calzado, muebles y artículos de decoración para el hogar, entre otros.

Goodwill cuenta más de 3,000 puntos de venta distribuidos en países como Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil, México, Panamá, Venezuela, Canadá y Uruguay, entre otros.

La cada de tiendas se define como una empresa sin fines de lucro que brinda oportunidades de empleo a personas en situaciones vulnerables, y opera una cadena de tiendas en las que vende mercancía de segunda mano.

Para ello, personas y empresas donan artículos en buenas condiciones.

La organización fue fundada por el reverendo Edgar J. Helms en 1902 en Boston, Massachusetts.

El año pasado, Goodwill entró nuevamente a la lista de Forbes de las organizaciones caritativas más grandes en Estados Unidos y el diario The New York Times ha reportado que la cadena registró $7,000 millones en ingresos durante el 2025.

La organización liderada por Steven C. Preston contempla abrir 100 tiendas en este año.