Lo que comenzó como un pasatiempo, hoy es el sueño realizado de Lenitzoe Ramos, al abrir las puertas de su primera tienda de bisutería y accesorios: Kai-Wave en el Mayagüez Mall.

Esta agrónoma de profesión y oriunda del pueblo de Añasco, toma como inspiración los bellos paisajes de Puerto Rico para la confección de sus piezas. Otra fuente de inspiración es su progenitor, quien se dedicaba a la venta de ropa étnica.

La tienda cuenta también con una línea de carteras personalizables. (Suministrada Suministrada)

Cabe destacar que Lenitzoe comenzó el trabajo de confeccionar bisutería hace ya varios años y vendía las mismas en los mercados agrícolas que se realizan dentro del centro comercial. Durante la pandemia se dio a la tarea de comenzar un plan de negocios para poder establecer su primer espacio comercial.

“Más que una marca Kai-Wave es la inspiración que encuentro en nuestra naturaleza. Esa belleza que me lleva a realizar piezas únicas. Mis estudios en agronomía me enseñaron a apreciar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Las cosas simples de la vida que poseen un valor sentimental que no son comparables con nada. Ese es el mismo amor que pongo en cada una de las piezas que confecciono”, comentó la dueña de la tienda.

PUBLICIDAD

Más allá de la joyería, el espacio cuenta también con gafas hechas a base de madera, carteras y piezas étnicas.

Kai Wave vende relojes, carteras, pulseras, pantallas y otros accesorios tanto para hombres como para mujeres. (Suministrada Suministrada)

“Continuamos ayudando a los empresarios locales para que puedan estar en nuestro centro comercial. Ellos nos ayudan a continuar expandiendo el ofrecimiento a nuestros clientes a la vez que incentivamos la economía local”, expresó Eduardo Villamil, principal oficial ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de Empresas Villlamil.

La apertura de este nuevo espacio conllevó una inversión de $100,000 y genera cinco empleos directos. Kai-Wave está en el pasillo de JCP, al lado de Shoe Carnival.