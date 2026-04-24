Açaí Express abriría otras 11 localidades en y fuera de Puerto Rico

La cadena puertorriqueña Açaí Express anunció que espera agregar 11 localidades este año en la isla, así como en Estados Unidos y Panamá. Las nuevas tiendas se suman a 75 localidades con las que ya cuenta el establecimiento, dedicado a la venta de productos hechos con la fruta amazónica.

La marca informó en comunicado de prensa que las nuevas aperturas representan un crecimiento de 15%.

Açaí Express informó que emplea actualmente a más de 500 personas en Puerto Rico, donde su modelo de franquicia se ha caracterizado porque la mayoría de sus franquiciados operan múltiples unidades.

Fundada en 2013, Açaí Express ha desarrollado una red con localidades en Puerto Rico, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva Jersey, Florida y Panamá, posicionándose como una de las cadenas puertorriqueñas más grandes del sector de comida saludable.

La marca anunció, además, un nuevo producto, esta vez con alto contenido de proteína.

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La nueva línea de productos e ingredientes con alto contenido de proteína, denominada Protein Plus+ Series, se produjo con una inversión de más de $300,000.

Protein Plus+ Series se suma a la cartera de productos de la empresa, que incluye açaí bowls, batidos, jugos, paletas Pikole y el concepto Açaí Express Creamery, formato que incorpora una piedra fría para mezclar fruta con helado premium.

“Estamos integrando proteína de alta calidad dentro de un menú que ya forma parte del día a día de nuestros clientes, manteniendo el balance entre sabor, conveniencia y valor nutricional”, dijo Héctor Westerband, presidente y fundador de Açaí Express. “Como marca orgullosamente puertorriqueña, estamos invirtiendo para competir desde Puerto Rico a nivel global”

Protein Plus+ Series representa la mayor inversión en el desarrollo de un producto realizada por la cadena hasta la fecha. Entre otros productos, ofrecerán una proteína en polvo que combina proteína whey de origen grass-fed y péptidos de colágeno, así como una granola con proteína. Ambos ingredientes son de formulación exclusiva para la marca y funcionan como base para bowls, batidos y productos complementarios dentro de la plataforma, sin aditivos artificiales ni azúcares añadidos.

“La incorporación de un mayor contenido de proteína al menú responde a un cambio documentado en el comportamiento del consumidor en la categoría de restaurantes, donde la demanda por alimentos con mayor aporte nutricional ha crecido de forma sostenida”, según Westerband. “La nueva plataforma permite a los clientes satisfacer sus necesidades de consumo de proteína al añadir proteína o granola a productos existentes en el menú, ampliando el valor por transacción sin modificar el flujo operacional de las tiendas”.