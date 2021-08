AT&T está informando a algunos clientes con números de teléfono provenientes de Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses (USVI) que tienen que obtener uno nuevo, porque pronto no les podrán dar servicio.

Y, como reconocen que esta movida es “un inconveniente”, ofrecen una tarjeta de regalo de $100 y $0 cargos por el cambio de número, reportó el medio especializado Android Police, que publicó copia de la notificación que los clientes afectados están recibiendo por email.

“No vamos a poder dar apoyo a su número móvil (...) en el futuro debido a la reciente venta de AT&T Wireless en Puerto Rico y USVI. Aunque esto significa que necesitará cambiar su número actual a un número de Estados Unidos continentales para mantenerse conectado, estamos aquí para ayudar”, lee el mensaje publicado por el citado medio.

“Sabemos que es un inconveniente, así que tenemos una oferta especial solo para usted”, prosigue antes de ofrece una tarjeta de regalo de $100.

La notificación se produce a nueve meses de que AT&T vendiera su operación en estas jurisdicciones a Liberty Latin America, matriz de Liberty Puerto Rico. La transacción, finalizada el 1 de noviembre de 2020, fue de $1,950 millones e incluyó cerca de 1 millón de suscriptores móviles.

“Solo estamos autorizados a usar los números de teléfono de esos territorios como parte de un arreglo temporero. Comenzamos la transición para un pequeño número de clientes que tendrán que cambiar sus números a códigos de área de los estados”, reaccionó por escrito AT&T al citado medio.

A preguntas de si Liberty Puerto Rico está poniendo trabas para que los clientes transferidos por error retornen a AT&T o aquellos que se mudan a los estados se cambien a esta proveedora, la directora senior de comunicaciones de la empresa, Giovanna Ramírez de Arellano, indicó: “Liberty Mobile no pone ninguna restricción si un cliente quiere portar su número a otra compañía. Queda totalmente a discreción de la otra compañía recibir el numero con su código de área y número integro”.

En el proceso de transición, han trascendido otras instancias en las que clientes fueron mal clasificados, como reconoció AT&T en enero pasado en una de sus publicaciones de servicio al cliente: “Tenemos conocimiento de que un número limitado de nuestras cuentas de clientes fueron asignadas a Liberty Mobile y no debió ser así, y estamos llegando a una solución con los afectados”. En esa instancia, la solución propuesta fue que el cliente afectado entrara a su cuenta de AT&T mediante web o aplicación para verificar si su caso particular estaba resuelto o no.

Sin embargo, en redes sociales como Twitter y Reddit se han compartido casos en los que personas cuyos números tienen código de área de Estados Unidos fueron transferidos a Liberty y han tenido que obtener un número nuevo comoquiera para poder moverse de regreso a AT&T o para continuar con el servicio de esa proveedora, según constató este medio.

Aún así, según el foro de ayuda comunitaria oficial de AT&T, el problema se ha extendido por meses para algunos clientes. Por ejemplo, el usuario the_eldest1 recurrió a ese foro en abril de 2021 porque, según expuso en su mensaje “he estado tratando por seis, SEIS meses que nos cambien de vuelta a AT&T. Todos los meses me dicen que el asunto se arregló, pero sigo pagándole a Liberty y si marco 611 o 1-800-331-0500 me lleva al servicio al cliente de Liberty”.

En ese caso, el usuario planteó que la transferencia a Liberty se dio porque uno de los números de teléfono asociados a la cuenta “tuvo una dirección de servicio en Puerto Rico” pero entonces el resto no podía procurar servicios en las tiendas de AT&T en los estados donde residen los usuarios de los equipos.

“Liberty culpa a AT&T pero comoquiera ninguna de las dos compañías ha podido arreglar el problema. ¡Ayuda!”, finaliza el mensaje que no tiene respuesta oficial de personal de servicio al cliente de AT&T, como se observa en otros mensajes.