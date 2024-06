“Cuando la silla se acerca a mí, porque donde estoy no me puedo mover, veo cómo estaba totalmente destrozada. Yo he viajado anteriormente y he visto cómo algunas piezas de mi silla llegan sueltas por el asunto de la vibración en el avión, o quizás tiene un rasguño, y son cosas que uno prevé, pero este no fue el caso”, contó a este diario.