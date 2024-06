Con la voz entrecortada y sin poder contener sus lágrimas, la comunicadora puertorriqueña Keishla Rolón Rivera narró el difícil momento que atraviesa luego de que una aerolínea le entregara su silla de ruedas completamente destrozada al llegar a Texas, donde tenía previsto participar de una conferencia sobre atrofia muscular espinal (SMA, en inglés).

En entrevista con El Nuevo Día, Rolón Rivera -quien se encuentra encamada a raíz de la situación- reclamó a la aerolínea American Airlines que le reemplace su silla de ruedas, un instrumento que necesita para moverse y hacer todo en su diario vivir. Además, alzó su voz para crear conciencia y que las aerolíneas tomen acciones en beneficio de la población con diversidad funcional.

“Estaba camino hacia la ciudad de Austin, Texas, que es donde se celebraría la convención de SMA. Cuando llego al aeropuerto de Texas estuve esperando alrededor de una hora a que subieran mi silla del área de carga a la puerta del avión, que es donde generalmente se hace el proceso de transferirme de mi silla de pasillo a mi silla de ruedas”, narró.

Rolón Rivera dijo que sospechaba que algo sucedía con su silla de ruedas, pues el proceso estaba tomando más tiempo de lo usual. Recordó que vio a lo lejos cómo bajan su silla de ruedas, cuyas piezas sonaban y se tambaleaba. “Tenía un ruidito que podía escuchar a lo lejos y veía cómo se tambaleaba. Empecé a tener un cúmulo de emociones”, expresó.

La silla de ruedas antes de los daños reportados. Keishla Rolón Rivera le había colocado un letrero con instrucciones. (Suministrada)

“Cuando la silla se acerca a mí, porque donde estoy no me puedo mover, veo cómo estaba totalmente destrozada. Yo he viajado anteriormente y he visto cómo algunas piezas de mi silla llegan sueltas por el asunto de la vibración en el avión, o quizás tiene un rasguño, y son cosas que uno prevé, pero este no fue el caso”, mencionó.

“Mi silla estaba totalmente destrozada, al punto de que yo estoy convencida de que no se puede reparar. Las palabras de la persona que desafortunadamente le tocó darme la noticia fueron: ‘Lo siento mucho’. Y me tomó quizás un tiempo el poder recomponerme”, comentó Rolón Rivera, a preguntas de este medio.

Explicó que, en la conferencia de la SMA, que se celebró entre el 6 y el 9 de junio, “tenía unos planes y una responsabilidad con la comunidad con diversidad funcional para participar de esta conferencia para activamente llevar la voz de nosotros en términos de los derechos que tenemos para tener una vida digna”.

“Tengo que confesar que lloré desconsoladamente por unos minutos y que se me hizo difícil. El proceso de reclamación es el mismo proceso de reclamación como cuando a alguien se le pierde una maleta y eso a mí me parece absurdo. Ellos me entregaron un papelito de que su equipaje fue dañado y me tomó unos minutos procesarlo”, abundó.

En la foto tomada por Keishla Rolón Rivera se observan los daños a su silla de ruedas. (Suministrada )

A raíz de esta situación, Rolón Rivera indicó que no tiene de qué manera moverse, pues su silla de ruedas motorizada es su medio de transportación. También, afirmó, perdió la oportunidad de participar de una serie de talleres que tenía programados. “Estoy exigiendo que la aerolínea me reemplace mi silla por una nueva”, sostuvo.

La comunicadora precisó que su silla de ruedas costó más de $30,000 y que su adquisición “se logró con mucho esfuerzo”, por lo que la cuida “como parte de mi cuerpo literal”. En esa línea, Rolón Rivera añadió que ya hizo el proceso de reclamación a la aerolínea, a través del cual documentó todos los daños que tiene su silla de ruedas.

“Entretanto, le solicité a la línea aérea que me consiguiera un equipo similar, porque no va a ser igual, que ellos me pudieran rentar, para yo poder ir al trabajo, para yo poder literalmente poder salir de mi casa. Estamos en ese proceso ahora mismo”, dijo Rolón Rivera, quien agregó que ha recibido mensajes de personas que les ha pasado lo mismo.

Llama a la conciencia

No obstante, enfatizó que se siente bendecida por el apoyo y las palabras de aliento que ha recibido de “muchas personas y de mi patrono (el Municipio de Carolina) ante esta situación porque, a pesar de que emocionalmente me siento destruida, me están dando las herramientas que necesito para abogar porque tengamos la oportunidad de un trato digno”.

“Alrededor de un 20% de la población en Puerto Rico tiene algún tipo de diversidad funcional y eso es un montón de gente. Además, a nivel de Estados Unidos existe una gran cantidad de población que se ve afectada por esto y cómo es posible que en el 2024 no existe ni siquiera una operación estandarizada de cómo se debe trabajar”, dijo Rolón Rivera.

¿Qué pueden hacer las aerolíneas?

De otro lado, indicó que las aerolíneas deben establecer política pública “para que las personas con diversidad funcional no tengan que vivir la pesadilla que yo estoy viviendo y no tengan que pasar por esta angustia y entonces decidan no viajar o no tratar sus condiciones porque a veces necesitamos viajar por asuntos médicos”.

“Entiendo que quizás va a tomar tiempo, pero mi reclamo mayor es que existen cosas que podemos hacer hoy, ahora y de forma inmediata para evitar que esto siga sucediendo. Las líneas aéreas pueden establecer un entrenamiento sensible a sus empleados de lo que significan esos equipos ortopédicos para nosotros”, mencionó.

Rolón Rivera añadió que debe haber “un entrenamiento que sea operacional en términos de cómo lo deben de manejar” y “establecer una política pública donde previamente yo pueda quizás llenar un formulario que sea un poco más especifico de cuáles son esas características que tiene la silla de ruedas con la cual yo estoy viajando”.

En ese sentido, abundó que “la persona que va físicamente a montar mi silla de ruedas en el avión sea la persona que reciba mi silla de ruedas de mis manos y que yo le pueda decir: ‘Mira, este es el control, aquí es donde se mueve’. A pesar de que yo hice un cartel con fotos, con instrucciones y que tenía mi número de teléfono, no hubo un manejo adecuado”.